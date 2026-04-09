El primer crédito millonario francés para cerrar basurales en Río Negro entra en su fase final técnica

En un hito para la política ambiental del país, Río Negro se encamina a ser la primera provincia argentina en recibir financiamiento directo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para un sistema de gestión de residuos. Esta semana, la misión técnica europea y el Gobierno Provincial avanzaron en la fase final de los estudios de factibilidad del proyecto GIRSU, un paso decisivo para activar el crédito que permitirá erradicar los basurales a cielo abierto en el Alto Valle.

Esta instancia técnica funciona como el filtro para el desembolso. Durante el encuentro, los representantes de la agencia francesa recorrieron el territorio para supervisar los proyectos ejecutivos y el plan de inclusión social, ajustando los últimos estándares necesarios para formalizar el crédito.

En enero, Río Negro presentó el plan GIRSU del Alto Valle ante organismos de la Unión Europea como parte de la estrategia para consolidar el financiamiento internacional. La exposición buscó posicionar el proyecto dentro de las líneas de cooperación ambiental vigentes. Mientras que en febrero, lo presentó a los intendentes del Alto Valle. Del encuentro participaron además los jefes comunales Enrique Rossi (Cinco Saltos), Gustavo Amati (Fernández Oro) Horacio Zúñiga (Contraalmirante Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande).

Río Negro financiará la gestión de residuos del Alto Valle con una agencia francesa

El trabajo actual busca que el diseño de las plantas de tratamiento en Cipolletti, Allen y Cinco Saltos cumpla estrictamente con las exigencias del banco francés. A diferencia de las instancias previas de negociación, hoy los equipos técnicos están validando en terreno la viabilidad de un sistema que integrará a seis municipios del corredor productivo.

Lorena Chara, representante de la AFD, destacó la relevancia de este avance: “Este es el primer proyecto de gestión de residuos que tenemos en el país y es una alegría realizarlo aquí en Río Negro. Estamos en la fase de finalización de los estudios técnicos y preparando el expediente para la aprobación final del crédito en las próximas semanas”.

Uno de los puntos que Chara enfatizó fue la soberanía técnica del proyecto, destacando que el financiamiento acompaña una visión local y no una imposición externa. «Los acompañamos en la estructuración, en el diseño del proyecto que Río Negro quería, no el que el AFD quería. Captamos fondos europeos dentro del marco del programa Euroclima el año pasado para acompañar a la provincia en la realización de los estudios socioambientales y de factibilidad de este proyecto», explicó la representante de la agencia francesa.

Crédito 35 millones de euros es el total que la provincia habilitó en el Presupuesto 2026 para gestionar endeudamiento externo. El aval legislativo no implica aprobación automática, pero permite avanzar en evaluaciones técnicas.

El plan completo abarca a Campo Grande, Contraalmirante Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen. Las localidades más pequeñas contarán con estaciones de transferencia y puntos limpios regionales, mientras que las ciudades grandes tendrán plantas propias.

Entre los objetivos centrales se encuentra reducir cerca del 70% del volumen de residuos con destino final y avanzar en el cierre progresivo de basurales a cielo abierto. También se incorporarán criterios de economía circular y trazabilidad de reciclables.

La expectativa oficial es que, si el proceso avanza según lo previsto, las obras puedan iniciar hacia fines de 2026 o comienzos de 2027, con impactos graduales en la regionalización del sistema de residuos del Alto Valle.

GIRSU: un plan reformulado con enfoque regional e políticas sociales

Uno de los puntos clave en los que se trabaja actualmente es la integración de los requisitos sociales a la ingeniería del proyecto. El financiamiento no solo depende de las obras, sino de la formalización de los recuperadores urbanos y de un esquema educativo que garantice la sostenibilidad del sistema.

Al respecto, la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, explicó que se están puliendo los detalles finales, «estamos terminando los proyectos ejecutivos y el plan de inclusión social que nos pidió la AFD incorporar a lo que ya teníamos hecho», explicó la funcionaria.

Por su parte, Mileva Klein, directora de planificación y proyectos ambientales de Río Negro remarcó que la auditoría técnica es fundamental para contrastar la gravedad de la situación actual, «este proyecto busca generar una solución real para la problemática de los residuos y de las personas que trabajan con ellos, cumpliendo con los estándares ambientales que exige el organismo de crédito», señaló Klein.

La presentación con los intendentes del Alto Valle se realizó en Cipolletti. Foto: gentileza.

El proyecto contempla la conformación de una red de recuperadores, cooperativas y operadores que actualmente trabajan en los basurales o en la recolección informal. La estrategia busca ordenar esa actividad, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer vínculos con mercados formales de materiales reciclables, a partir de estudios previos sobre la demanda y los precios del sector.

Desde el equipo técnico señalan que el objetivo es que los materiales recuperados no queden sin salida comercial. Para eso, el plan incorpora análisis locales del mercado de reciclables y mecanismos de articulación que permitan que los residuos separados efectivamente ingresen a la economía circular, evitando que el esfuerzo de recuperación vuelva a diluirse en la disposición final.