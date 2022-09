Conflicto docente de Río Negro: Carreras pide “acordar y seguir la revisión”

Educación y Unter volverán este martes a la negociación salarial.

En las últimas horas, el gobierno provincial reiteró su postura en un aumento del 22% en el período en negociación (julio-septiembre).

“Es el límite económico”, declaró la gobernadora Arabela Carreras aunque admitió que Educación irá mañana con «otra propuesta, como siempre”.

La mandataria insistió con ese porcentaje y planteó la opción de “rediseñar la liquidación”. Pero, esencialmente, entendió que la salida al conflicto docente “está en acordar y después volver a sentarnos. En este contexto inflacionario el diálogo y la revisión debe ser permanente”, declaró Carreras.

ATE y su irrupción para abrir la discusión

En este escenario, ATE reclama por la fecha del pago de los 20 mil pesos de Indumentaria y, además, se reposiciona con un pedido de volver a negociar el 22% que, en su caso, ya fue aceptado. Pero, si la administración provincial reabre esa instancia será un indicativo que finalmente se encamina a una mejora en el porcentaje existente, proyectando una alternativa a la Unter.

Por ahora, los funcionarios no se esfuerzan porque consideran que no habría oferta suficiente en este proceso electoral del sindicato docente, que concluirá con la elección del 4 de octubre.

Esa visión se trasluce en los dichos de Carreras.

“Nosotros fuimos a cada paritaria incorporando las mejoras que venía pidiendo y, luego, el gremio nos dijo que ahora eso no es suficiente. Se hace difícil lograr entender dónde está el límite para poder acordar”, afirmó la mandataria.

Esta mañana, Trabajo confirmó que el horario de la audiencia para este martes será a las 9 aunque, luego, fuentes gubernamentales hicieron trascender que podría postergarse por unas horas. Participará el ministro Jorge Stopiello, con la particularidad que Unter formalizó este viernes una denuncia penal contra el funcionario al entender de “su parcialidad” en la mediación.

Actualmente, en la Carpa de la Dignidad, ubicada frente a Casa de Gobierno, ocho miembros de Unter cumplen con el “ayuno por tiempo indeterminado”.

La secretaria general de Unter, Sandra Schieroni y siete dirigentes cumplen con el «ayuno por tiempo indeterminado». Foto: Marcelo Ochoa

Ayer, en un comunicado del día del Maestro, el gremio conducido por Sandra Schieroni reiteró que el “gobierno provincial no ha mostrado ninguna estrategia más que la soberbia y el castigo hacia la docencia”.

Entendió que “hace gala de su incapacidad de dar respuestas efectivas” y, por eso, “recurrió al ministerio de Trabajo que, obsecuentemente, decretó la conciliación obligatoria”.

Recordó que Educación en la audiencia del martes 6 “no realizó ninguna propuesta salarial a la UnTER, no contempló los requerimientos del sindicato y no accedió a abonar el aumento de agosto. Como si fuera poco, arbitrariamente impuso que la paritaria pase a cuarto intermedio”, pese “a la negativa de la representación sindical que se retiró del encuentro”.