Conflicto docente en Río Negro: Vuelven hoy las negociaciones, con pocas expectativas

Educación y Unter vuelven hoy a negociar salarios, bajo la presión de un conflicto que ya registró cuatro días de paros.

El gremio convocó para el jueves en Regina al Congreso para responder a la oferta gubernamental, que difícilmente facilite un entendimiento inmediato porque la alternativa en análisis -en el mejor, de los casos- consistiría en una suma fija y no remunerativa.

En la previa, la gobernadora Arabela Carreras reiteró que no habrá modificación de la pauta del 24%, que Unter rechazó con un paro de 48 horas. Las opciones tampoco estarán en un acortamiento de los plazos del ofrecimiento, ni el pago acumulado de la propuesta.

La conducción de la Unter espera mientras, también, existieron sondeos con Educación, especialmente, charlas de la secretaria general, Sandra Schieroni con la ministra, Mercedes Jara.

En lo público, la organización resaltó que el gobierno “es responsable del conflicto”, anticipando que si “la gobernadora y sus funcionarios tienen la voluntad política de solucionarlo, la paritaria es “la oportunidad” para “presentar una oferta que contemple la demanda del sindicato”. Reiteró que la “continuidad o resolución del conflicto es exclusiva responsabilidad” gubernamental.

Economía y Educación cruzaron cálculos y ensayaron respuestas parciales. También, en los últimos días, tomó cuerpo una asignación mensual fija, estimándose que la gobernadora resolverá en las próximas horas si esa posibilidad se transforma en oferta y con qué número.

En principio, esa liquidación no sería remunerativa y, en ese caso, incumpliría con el compromiso con el Anses que Río Negro no repetirían sumas con esas características. Estos pagos se repitieron en los últimos períodos y, en consecuencia, la remuneración docente creció en el porcentaje no remunerativos. Esta situación derivó el año pasado en un reclamo nacional, que se resolvió con un convenio con el organismo previsional.

El atajo provincial sería equiparar su nueva suma fija con los conceptos nacionales asignados por Nación, como el Incentivo Docente o Conectividad, los cuales, no son remunerativos. Esos pagos nacionales se inician en 3907 pesos y 2250 pesos, respectivamente.

Los funcionarios y dirigentes gremiales callaron sus cruces públicos por los descuentos de los días de paros, pero esas liquidaciones continuarán siendo puntos de negociación y de intercambios.