Conflicto en la Comisión de Energía Atómica (CNEA): ATE denunció despidos, ocupó la sede y Gendarmería desalojó la protesta

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que despidieron a 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y por eso tomó el organismo. “Exigimos su reincorporación”, expresó el sindicato que representa al personal estatal.

ATE tomó la CNEA por la baja de contratos y Gendarmería intervino en la protesta

La noticia fue difundida por ATE mediante sus redes sociales. Por esa vía, el gremio, que es uno de los más refractarios al Gobierno nacional, cargó contra la gestión. Es decir, no solo tomó la sede del organismo, sino que acusó al oficialismo de “vaciar el órgano para rematarlo”. Hubo críticas al titular de la CNEA, Martín Porro.

El funcionario por el momento no dio respuesta al reclamo, pero según el gremio “está atrincherado” en su puesto de trabajo.

“Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, manifestó el colectivo sindical.

Ante este hecho, el gremio que conduce Rodolfo Aguiar informó que lleva adelante una permanencia “pacífica” en la sede central de la CNEA y exigió explicaciones a las autoridades acerca de las cesantías.

“Están escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores”, planteó. ATE además indicó que las protestas están a la orden del día. “Se multiplican en las sedes del organismo en todo el país”, detallaron.

“Se trata de un claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo. Argentina es uno de los 3 países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano de nuestro país. Están incurriendo en una ilegalidad manifiesta; el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la estabilidad laboral en el Estado. Si actúan al margen de la ley ¡Van a terminar todos presos!”, agregaron.

Las protestas terminaron con la intervención de Gendarmería. Según explicó La Nación, desde la Comisión detallaron que no se trata de despidos, sino de contratos «no renovados«, en su mayoría correspondientes a analistas y asistentes administrativos.

Con información de NA