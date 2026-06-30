Una alianza cooperativa invierte en Río Negro: compraron un campo de 1.400 hectáreas en Guardia Mitre

La Asociación de Cooperativas Argentinas y la Cooperativa de Patagones y Viedma adquirieron un campo en Guardia Mitre. Foto: Archivo.

La zona de Guardia Mitre comienza a consolidarse como uno de los nuevos polos de inversión agropecuaria de la Patagonia norte. La reciente adquisición de un campo por parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma representa una operación relevante en el sector y confirma el creciente interés que despierta el potencial productivo del valle inferior del río Negro.

La operación involucra un campo de unas 1.400 hectáreas ubicado a unos 20 kilómetros de Guardia Mitre, sobre la Ruta Provincial Nº 53 en dirección a Patagones, un establecimiento que ya contaba con infraestructura de riego y desarrollo productivo previo en unas 1.000 hectáreas.

La inversión adquiere especial relevancia porque reúne a dos actores históricos del movimiento cooperativo argentino: la Asociación de Cooperativas Argentinas, una de las mayores organizaciones agroindustriales del país, y la Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma, institución con casi ocho décadas de trayectoria en la región.

Un campo que ya estaba en producción



El establecimiento pertenecía a la familia de un empresario agropecuario que había llegado de Villalonga, quien durante años realizó importantes inversiones para incorporar el riego y desarrollar la actividad productiva. Para lograr el abastecimiento de agua, se ejecutaron obras de infraestructura que incluyeron la construcción de canales y sistemas de conducción desde el río Negro, permitiendo poner en producción una importante superficie bajo riego.

Productores de la zona señalaron que el establecimiento ya se encontraba operativo al momento de concretarse la venta.

«Compraron algo que ya estaba funcionando. El anterior propietario había realizado inversiones importantes y venía trabajando con alfalfa y pasturas», señalaron referentes locales consultados.

El desembarco de un gigante del agro argentino



La participación de ACA en la operación constituye una señal contundente sobre las expectativas productivas que despierta la región.

Fundada en 1922, la Asociación de Cooperativas Argentinas reúne a más de 140 cooperativas asociadas y nuclea a más de 50.000 productores agropecuarios de todo el país. Se encuentra entre las 300 cooperativas con mayor facturación a nivel mundial y desarrolla actividades que abarcan desde la comercialización de granos y la industrialización hasta la producción de bioenergías, carnes, alimentos balanceados, insumos y servicios logísticos.

La entidad ha venido ampliando su participación en distintas cadenas de valor y, según referentes regionales, observa con especial interés las oportunidades vinculadas a la expansión de la agricultura y la ganadería bajo riego en la Patagonia.

«ACA está mirando la región porque comprende que gran parte de las tierras con acceso al río ya están ocupadas y que el desarrollo futuro dependerá de nuevas inversiones en infraestructura«, explican conocedores del mercado regional.

Una cooperativa histórica con visión de futuro



Por su parte, la Cooperativa Agrícola, Ganadera e Industrial de Patagones y Viedma cuenta con una historia profundamente ligada al desarrollo productivo regional.

La entidad nació el 23 de febrero de 1947 impulsada por productores de ambas márgenes del río Negro con un objetivo claro: eliminar intermediarios y fortalecer la capacidad productiva de sus asociados mediante el trabajo cooperativo.

A lo largo de casi ocho décadas, la cooperativa logró consolidarse como uno de los principales actores económicos del sur bonaerense y del este rionegrino, acompañando la evolución tecnológica y productiva de la región. La adquisición del establecimiento en Guardia Mitre se inscribe en esa estrategia histórica de crecimiento y diversificación.

Guardia Mitre y el desafío de las 30.000 hectáreas



La llegada de inversiones privadas coincide además con un escenario de expectativas crecientes respecto del desarrollo de infraestructura para riego y energía en el este provincial, de la mano de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 85 millones de dólares que ya entra en su etapa final.

Referentes locales sostienen que la concreción de nuevas obras eléctricas permitiría incorporar progresivamente hasta 30.000 hectáreas adicionales bajo riego en la región, transformando sustancialmente la matriz productiva del área.

«La energía trae producción y la producción termina demandando toda la infraestructura que hoy parece lejana», explican productores de la zona, convencidos de que el desarrollo del riego modificará el perfil económico regional.

En este contexto, la inversión realizada por ACA y la Cooperativa Agrícola de Patagones y Viedma aparece como un anticipo de un proceso más amplio: el desembarco de capitales productivos que buscan posicionarse en una región donde el agua, la tecnología y la escala pueden convertir a Guardia Mitre en uno de los nuevos territorios de expansión agropecuaria de la Patagonia.

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