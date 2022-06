Conflicto hospitalario: El Gobierno no abre el diálogo y Asspur ratifica el paro

La conducción de Asspur esperaba anoche la respuesta gubernamental a su pedido de diálogo con el gobierno y la eventual reapertura de la negociación salarial.



La comunicación no llegó. Pero, se sabe que la gobernadora Arabela Carreras no abrirá esa instancia, argumentando que no habrá contactos con esa organización mientras se mantengan las medidas de fuerza.



La gestión se generó en el marco de la reunión del miércoles de referentes de Asspur con los bloques cuando un grupo de hospitalarios se instaló en el hall de la Legislatura, que concluyó con el compromiso del presidente del oficialismo, Facundo López de trasladarle el requerimiento de un encuentro a la mandataria.



Se preveía para el viernes pero, hasta anoche, la dirigencia hospitalaria no había tenido contestación. En cambio, fuentes gubernamentales desestimaban la posibilidad de una audiencia en este contexto, con una huelga por tiempo indeterminado.



El ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler adelantó esa limitación cuando se cumplió la reunión en Trabajo y Asspur mantenía un paro de actividades. El funcionario resaltó la «excepcionalidad» del contacto en esas circunstancias, y le anticipó que no volvería a repetirse. La representación de la organización insistió que las acciones responden a mandatos de las asambleas.

Esa condicionamiento político del Gobierno sirve de argumento a su negada interlocución con referentes de Asspur.



El gobierno de Carreras sostiene que el ámbito de negociación salarial se reabrirá recién en julio con la paritaria y planea llegar a esa fecha, repitiendo que las protestas masivas siguen acotadas a los hospitales de Viedma, Choele Choel y los atlánticos. Igualmente, sus acciones callejeras son contrariedades para el oficialismo .

La gobernadora monitoreó -atentamente- la manifestación de ayer en Chichinales y se mantiene atenta con la agenda para evitar cualquier cruce con los hospitalarios movilizados. Lo logró el martes en Valcheta pero, para eso, demoró su arribo a la reunión con los intendentes en casi tres horas.



Asspur tendrá seguramente hoy un Plenario para ratificar la continuidad del paro y, además, programar nuevas acciones sorpresivas.



La protesta está ingresando en su cuarta semana y, en realidad, en el gobierno se empieza a evaluar el riesgo que representa este permanente cuadro beligerante de los hospitalarios, sin alternativas ni canales con los funcionarios. Algunos tomaron nota de la tensión advertida en la ocupación en la Legislatura y en los posteriores cortes de rutas.

Posiblemente, durante el fin de semana, se repase la situación y hasta se incorpore alguna alteración a la férrea clausura en la interrelación con Asspur, que -por ahora- no ha resultado.