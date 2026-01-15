«Construcciones pegadas a las araucarias»: polémica en Pulmarí por venta ilegal de tierras

La Corporación Interestadual Pulmarí (CPI) de Aluminé salió a reiterar la prohibición de venta de tierras en esa zona y afirmó que, quienes hayan adquirido lotes en el territorio, fueron víctimas de una estafa. Las autoridades de este organismo integrado por la provincia de Neuquén y el Estado Nacional advirtieron que tuvieron que retirar construcciones que estaban «pegadas a las araucarias», en un sector prohibido.

El presidente de la CIP, Daniel Salazar, encabezó una conferencia de prensa en Aluminé para hablar sobre las maniobras de ventas ilegales de tierras en el territorio. Lo acompañaron el vicepresidente, Alberto Marasco; el director nacional Christopher Williams y los directores provinciales Luis Ricciuto y Waldo Salazar.

«Hay gente que ha vendido tierras cuya titularidad es de la Corporación», reiteró el también lonco del consejo zonal Pehuenches de la Confederación Mapuche. Afirmó que «se siguen vendiendo terrenos y esa gente sigue siendo estafada», en relación a la prohibición de cesión o venta de lotes en Pulmarí.

Durante el encuentro también manifestaron preocupación frente a la circulación de videos en redes sociales donde se culpaba a la CPI de haber desalojado a pobladores legalmente reconocidos. Las autoridades de la Corporación pidieron responsabilidad colectiva para evitar la difusión de contenidos no verificados que generan confusión pública y pueden derivar en conflictos.

Polémica por un video en Pulmarí

El vicepresidente Marasco planteó que «ha circulado un video donde se habla de que personal de la Corporación ha maltratado, robado». «El personal ha trabajado acompañado por la policía retirando construcciones sobre la zona roja donde no se puede construir», explicó.

Dijo que si bien el terreno es de un poblador de ley, «la persona del video no es poblador de ley y no tiene relación con el poblador». «Si han vendido tierras es ilegal y han estafado gente», advirtió.

Marasco aseguró que eran «construcciones pegadas a las araucarias que son zonas rojas». «Estamos protegiendo el medio ambiente y nuestros empleados están actuando conforme a lo que dispuso este directorio», sostuvo.

Qué dice la ley sobre las tierras de Pulmarí

Por otro lado, en la conferencia de prensa reiteraron que la Corporación Interestadual Pulmarí es la titular y propietaria de las tierras comprendidas en su jurisdicción y que ninguna persona tiene derecho a ofrecerlas en venta, cederlas o transferirlas, dado que se trata de actos prohibidos por la ley nacional 23.612.

Agregaron que esta normativa garantiza la preservación del modelo de propiedad comunitaria y la protección del territorio, y establece que quien vende aquello que no es propio puede incurrir eventualmente en el delito de estafa.

La CIP es conducida por un directorio con representación del Estado Nacional, el Estado Provincial y las comunidades mapuche.