Encontraron muerto a un criancero de 79 años en el norte de Neuquén: investigan las causas

La Justicia de Neuquén activó una investigación debido a que un criancero de 79 años fue encontrado muerto. El hallazgo se produjo en la zona de China Mallín, a pocos kilómetros de Tricao Malal.

Desde el Ministerio Público precisaron a Diario RÍO NEGRO que en el caso interviene el fiscal Víctor Salgado.

Encontraron muerto a un criancero: lo que se sabe

Según la información brindada a este medio, el criancero fue encontrado muerto el miércoles 14 de enero, pero debido a que se trata de una zona de veranada, de difícil acceso, las autoridades recién llegaron hasta la zona donde permanece el cuerpo, este jueves.

El fiscal de caso, Víctor Salgado, ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística y un médico policial para realizar las pericias correspondientes sobre el cuerpo y el lugar donde fue hallado. Se busca determinar el hombre murió por causas naturales o no.

Por su parte desde el sitio FM Patagonia (Chos Malal) adelantaron que el criancero fue encontrado en el interior de su casa y se estima que la data de muerte es de aproximadamente ocho a diez días.