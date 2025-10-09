«Son un paraíso»: buscan inversores para concesionar una decena de lotes en la cordillera de Neuquén

Como lo había adelantado en agosto, la Corporación Interestadual Pulmarí finalmente lanzó una licitación pública y concesionará para aprovechamiento turístico 10 terrenos de su jurisdicción, ubicada en uno de los rincones más atractivos de la cordillera de Neuquén.

Los lotes se encuentran distribuidos alrededor de las rutas provinciales 23 y 11. Algunos se hallan en cercanías de espejos de agua como el lagos Moquehue y otros son más próximos centros urbanos, como Aluminé.

En su mayoría, fueron recuperados de concesiones anteriores, que, al no cumplir con los requisitos impuestos, fueron revertidas por parte de la corporación, que es la titular efectiva de las tierras.

Licitación para concesionar 10 lotes en la cordillera de Neuquén: «Un alto potencial turístico»

Daniel Salazar, lonco y presidente de la entidad, aseguró que este llamado representa una oportunidad más de desarrollo para la zona. Sobre todo, porque buena parte de los predios «tienen un alto potencial turístico» y la región viene creciendo en obras de infraestructura, como el asfaltado de los principales caminos que la conectan.

La adquisición de los pliegos se habilitó el pasado lunes 6 y estará disponible hasta el viernes 24 de octubre. Tienen un costo de $30.000, se pueden comprar en la sede de la corporación ubicada en Aluminé y en ellos aparece todo el detalle jurídico en relación con las concesiones.

Después de esa instancia, se efectuará la compulsa efectiva entre los inversores, que presentarán sus propuestas para cada uno de los lotes. Estas últimas serán analizadas más tarde por una comisión que pasará la decisión al directorio de la entidad, encargado de definir las adjudicaciones.

Los predios son 10 y todos tienen una superficie superior a una hectárea. Si bien son más aptos para el rubro del turismo, también se licitará un predio con potencial minero como cantera, a 5 kilómetros de Aluminé.

Las concesiones, en tanto, serán en su mayoría por 20 años. Y en caso de que la evaluación sea positiva cumplido ese plazo, se podrán prorrogar por otras dos décadas.

Los inversores podrán levantar construcciones sobre los lotes, aunque siempre respetando la normativa ambiental. «Son paraísos sinceramente», definió el lonco en contacto con este medio.

Irregularidades en concesiones de terrenos en la cordillera de Neuquén

Consultado por las irregularidades que revirtieron los contratos anteriores, Salazar explicó que varios de los concesionarios habían incumplido aspectos claves de los acuerdos, como los plazos de inversión y los montos para los mismos. También habló de adjudicaciones grises, realizadas sin una planificación seria por parte de la institución.

La licitación, lanzada bajo la modalidad de Concurso Público de Proyectos, fue comunicada por la corporación en sus redes. Allí se publicaron imágenes satelitales de los lotes y otros detalles, como las actividades potenciales y las superficies.

A continuación, todos los terrenos que se compulsarán con inversores:

Concurso N°01/25: Sector “Lea la Biblia” (1,88 ha) – permiso estival para actividades gastronómicas (food truck).

Concurso N°02/25: Sector “Gruta Ceferino” (1,44 ha) – servicios turísticos.

Concurso N°03/25: Sector “Maquil Abajo” (14,69 ha) – servicios turísticos.

Concursos N°04/25 y N°05/25: Sector “Maquil Abajo” (13,8 ha cada uno) – servicios turísticos o productivos (apícola, genética, vivero, entre otros).

Concursos N°06/25 y N°07/25: Moquehue, sector “El Verde” (1,82 y 2,05 ha) – servicios turísticos.

Concurso N°08/25: Moquehue, sector “Marcial Chico” (3,38 ha) – servicios turísticos sustentables.

Concurso N°09/25: Villa Pehuenia, sector “La Angostura” (10,3 ha) – servicios turísticos sustentables con reserva natural.

Concurso N°10/25: Sector “Lea la Biblia”, margen derecha del río Aluminé (2,9 ha) – cantera de áridos. (La concesión en este caso será por 2 años, con la posibilidad de prorrogarla por otros 2).