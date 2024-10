Control de licencias médicas en Río Negro: docente de Cipolletti presentó por 30 días y le dieron seis

El nuevo sistema de auditorías médicas que impulsó el gobierno de Río Negro tensa la relación entre el Poder Ejecutivo y el ámbito docente. Los chispazos que generan los reclamos salariales y laborales del sector se agudizan con las quejas por el control en las licencias. Muchos reclamos llegaron a la justicia en formato de acción de amparo. Hubo «triunfos» parciales de ambos lados, pero predomina el rechazo del recurso con el principal argumento que no es la vía idónea para el reclamo. Es decir no se trata la cuestión de fondo.



Recientemente el fuero Laboral de Cipolletti denegó un acción que interpuso una docente de Educación especial quien fue licenciada por 30 días: el poder Ejecutivo solo le concedió 6 días y luego informó faltas injustificadas. Uno de los principales reclamos de la mujer fue el control virtual de la empresa que audita los certificados.



El caso comenzó el 5 de septiembre, cuando una docente de Cipolletti presentó un certificado firmado por el médico Marcos Hechenleitner, quien diagnosticó cervicalgia y prescribió 30 días de reposo, además de tratamiento kinesiológico.



Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública, a través del nuevo sistema de auditorías médicas, redujo significativamente la cantidad de días aprobados. En primera instancia, se le reconocieron seis días de licencia, del 5 al 10 de septiembre.

Posteriormente, tras una nueva presentación el 11 de septiembre con estudios complementarios, solo se le otorgó un día más de licencia, extendiéndola hasta el 11 de septiembre. Pero desde esa fecha en adelante informó que las ausencias eran injustificadas y que procedían al descuento de días.



El gobierno justificó su decisión argumentando que la resonancia magnética presentada no mostraba signos claros de la patología, lo que llevó al servicio de auditorías a rechazar la solicitud de licencia por 30 días y a conceder el alta laboral a partir del 13 de septiembre.



Según el subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Educación, Héctor Kucich, la negativa se debió a que la docente había agotado previamente los días de licencia con goce de sueldo previstos por la normativa.



El gobierno gastó millones en la contratación de la empresa Dienst Consulting SA que se encarga de auditar las licencias de los empleados públicos de Río Negro. El sistema cosechó críticas de docentes y gremios, que denuncian una política restrictiva que afecta el derecho a la salud de los trabajadores.



La Secretaría de la Función Pública implementó este nuevo protocolo mediante las resoluciones 1078/2024 y 1079/2024, con las que el Consejo Provincial de Educación adhirió, estableciendo controles más estrictos para las licencias.



El protocolo exige la presentación de certificados médicos y formularios electrónicos, pero, en este caso, la administración no contempló la realización de una evaluación presencial para determinar la validez de la licencia, según se presentación de la maestra.



La Cámara rechazó la acción de amparo porque no se agotó la vía administrativa, pero no resolvió la cuestión de fondo: es decir no se pronunció sobre el reclamo de la docente sino que explicó que la justicia no es la vía idónea para resolver el conflicto mientras haya instancias en el Poder Ejecutivo para discutir.