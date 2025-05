Festival de Cannes 2025: cuándo es y cuáles son las películas que compiten por la Palma de Oro

El Festival de Cannes 2025 celebra su 78ª edición en la Riviera Francesa y se consolida como uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo. Estas son las películas que competirán en el festival.

Este año, la actriz francesa Juliette Binoche preside el jurado oficial, acompañada por figuras destacadas como Halle Berry y el cineasta mexicano Carlos Reygadas en este evento que se realizará del 13 al 24 de mayo.

En la sección «Un Certain Regard», dedicada a obras con visiones singulares y nuevos talentos, se presentan los debuts como directoras de Scarlett Johansson con «Eleanor the Great» y Kristen Stewart con «The Chronology of Water». Ambas actrices exploran temáticas profundas y personales en sus primeras incursiones detrás de la cámara.

El festival rendirá homenaje al actor Robert De Niro con la Palma de Oro Honorífica, reconociendo su extensa y destacada carrera en el cine.

Además, se presentarán proyecciones especiales fuera de competencia, incluyendo el estreno mundial de «Mission: Impossible – The Final Reckoning» protagonizada por Tom Cruise, y «Highest 2 Lowest» de Spike Lee.

Festival de Cannes: cuáles son las películas que compiten en el festival

Son 22 películas las que competirán por la codiciada Palma de Oro, destacando una notable diversidad de estilos y procedencias. Estas son:

The Phoenician Scheme – Wes Anderson

Eddington – Ari Aster

Kuang Ye Shi Dai (Resurrection) – Bi Gan

Jeunes Mères – Jean-Pierre y Luc Dardenne

Alpha – Julia Ducournau

Renoir – Hayakawa Chie

The History of Sound – Oliver Hermanus

La Petite Dernière – Hafsia Herzi

Sirat – Oliver Laxe

Nouvelle Vague (New Wave) – Richard Linklater

Two Prosecutors – Sergei Loznitsa

Fuori – Mario Martone

O Agente Secreto (The Secret Agent) – Kleber Mendonça Filho

Dossier 137 (Case 137) – Dominik Moll

It Was Just an Accident – Jafar Panahi

Die My Love – Lynne Ramsay

The Mastermind – Kelly Reichardt

Zan o Bacheh (Woman and Child) – Saeed Roustaee

Eagles of the Republic – Tarik Saleh

Sound of Falling (In die Sonne schauen) – Mascha Schilinski

Romería (Romeria) – Carla Simón

Affeksjonsverdi (Sentimental Value) – Joachim Trier