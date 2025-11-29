Convocaron a audiencia pública por la tarifaria 2026 en Cutral Co

La ordenanza que fija los nuevos valores de las tasas e impuestos que deberán abonar los contribuyentes de Cutral Co está a un paso de aprobarse de manera definitiva. Sin embargo, antes debe realizarse una audiencia pública en la que los vecinos pueden hacer consultas, pero deben anotarse. Fue fijada para el próximo 9 de diciembre, a partir de las 19.

En la última sesión, el Deliberante cutralquense aprobó en primera lectura -requiere de doble tratamiento- por mayoría de la tarifaria 2026. La iniciativa estipula los nuevos valores para el primer semestre del año venidero. Se fijó el valor por la que se rigen las tasas en Unidades Tributarias, con un aumento de $ 450, en promedio con respecto a las de este 2025.

Es decir que de $2.350 pasará a $ 2.800, con un 18,8 % para los primeros seis meses del año próximo. Para fijar el porcentaje a aplicar se establece lo que surja del índice al Consumidor (IPC) que publica la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén. Para la última mitad del año 2026, se fijará la fórmula que arroje el IPC de los primeros seis meses del año próximo.

La iniciativa indica que aquellos contribuyentes que se adhieran al pago por débito autumático y o descuento por planilla de sueldos (para el caso de agentes municipales, por ejemplo), de servicios retributivos, ejercicio de la actividad comercial, patente automotor y derecho de cementerio, tendrán un descuento del 5%.

La aplicación de los tributos no es igual para todos los contribuyentes, sino que dependerá de las distintas zonas donde se encuentren las viviendas.

En la primera lectura, los integrantes del oficialismo, el presidente Jesús San Martín, Jésica Rioseco, María Elena Paladino, Hugo Deisner, Maximiliano Navarrete (Todos por Cutral Co); Fabián Godoy (MID) y Plinio Rubilar (UP) votaron a favor. En contra lo hizo Omar Pérez (La Libertad Avanza).

Después de aprobar en primera lectura, se definió que la audiencia pública se realice el 9 de diciembre, a partir de las 20 en el recinto de sesiones. Desde el lunes hasta el viernes próximos, en el horario de 9 a 13, las y los vecinos interesados en participar de la audiencia podrán anotarse y ver la documentación.

Hubo fundamentaciones para avalarla o rechazar el proyecto. En su caso, el concejal Fabián Godoy dijo que si bien «el tributo que paga la gente es elevado, está de acuerdo a la calidad de vida que tenemos, con los servicios como agua potable, cloacas, gas, recolección diaria, las cámaras de seguridad», entre otras.

Pérez, que votará en contra por no compartir, entre otros, el incremento en las UT por el concepto de distribución de agua que pasará de 4 a 7 UT, si aclaró que votará en particular, dos tasas cuya modificación promovió. La que contempla la renovación de carnet de conducir para adultos mayores que deben renovarlo año a año; y la eliminación de la tasa de oficina que en algunos conceptos no estaban deteminados.