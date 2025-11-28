Cutral Co propone un presupuesto de $ 156 mil millones con eje en la obra pública

Cutral Co presupuestó un total de poco más de $156 mil millones para el 2026. Entre los proyectos incluidos figura la ampliación del parque solar; las obras públicas como la ejecución del centro oncológico; un salón de educación física para una escuela técnica y el desagüe pluvioaluvional de la calle Salta, entre otras. La iniciativa tiene media sanción -falta la definitiva- con el voto mayoritario del oficialismo y uno en contra. La audiencia pública fue convocada para el 9 de diciembre.

El intendente Ramón Rioseco envió el proyecto de presupuesto general para el 2026 que incluye a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Juzgado Municipal de Faltas. Fue fijado en $ 156.150.168,394,12 que representa casi un 30 % en comparación con el reestructurado del 2025, que se aprobó en la misma sesión de este jueves, antes del tratamiento del que se utilizará el año próximo.

La sesión presidida por Jesús San Martín contó, en esta ocasión y como rara vez ocurre, con varios vecinos que se acercaron a escuchar lo que se debatía en el recinto. En algún momento y ante los aplausos y algunos improperios San Martín debió llamar al orden de los asistentes.

Este presupuesto permitirá el funcionamiento de todas las áreas, en las que se desempeñan 444 agentes repartidos entre planta permanente, contratados y temporaria. Además, de los casi tres mil que exiten como programas de empleo o que cumplen funciones como monotributistas.

Al momento de fundamentar la votación, el concejal Omar Pérez de La Libertad Avanza, adelantó su voto negativo y criticó las erogaciones que están presupuestadas. A su criterio, señaló que tendrían que ser eliminadas o reducidas.

En ese listado mencionó los fondos presupuestados para los show musicales del aniversario, para la fiesta nacional del Tremn Tahuen; folletería; alquiler de vehículos; prensa y homenajes; remodelaciones; conservación y mantenimiento de edificios; equipamientos para la fábrica de cerámicos Cersinpat y los aportes para instituciones varias y para las deportivas. «Se podría redireccionar hacia otro lugar», subrayó y puso como ejemplo la construcción de viviendas.

La respuesta vino del presidente del cuerpo, San Martín, quien destacó la importancia de la inversión en servicios públicos, con más luminarias, plazas, remodelaciones. San Martín celebró el «buen diálogo» que existe con el gobierno provincial. Esto se ve «reflejado en las distintas obras que están contempladas para la ciudad», refutó San Martín.

Enseguida enumeró la ampliación del parque solar; el Centro Oncológico en el hospital zonal; el desagüe pluvioaluvional, una obra que es «tan esperada para los vecinos» de los sectores anegados. La construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) para la EPET 1 y el apoyo a la cerámica Cersinpat; al sostenimiento del Colegio Tecnológico Preuniversitario, entre otras.

Votaron de manera afirmativa los concejales Fabián Godoy (MID); Elida González; María Elena Paladino; Maximiliano Navarrete; Hugo Deisner; Jesica Rioseco; y Plinio Rubilar, además de San Martín. En contra lo hizo Pérez. Hay plazo para anotarse a la audiencia pública que se hará el 9 de diciembre, a las 19.

hugo: qué hacemos hoy con la gente que está trabajando ? con qué lo vamos a mantener? los aportes de afuera. entoncesporahí si genuino empleo. nosotros qué condicioes tenemos. hoy es imposible tener en cutral co una empresa que tenga 3 mil personas quetiene en los planaes. de alguna forma hay que contener a esa gente. los monostributistas con la realización de veredas están comiendo él y cuatro personas más. son las obras que se lesestá dando. la obra pública es lo que tenemos y es lo que le podemos dar un trabajo y veamos la realidad de lo que se está viviendo.

godoy: si no aprobamos un presupuesto cualquier ejeutivo puede gastar los rcursos indisicrimnadasin ningun tipo de control. nosotros podemoshacer que se cumpla de manera eficiente y estructurada. aprobar el presupuesto es una herramienta fundamental para controlar los gastos que se hacen en los idferentes poderes.

Clave: El Buen Diálogo con Neuquén

Uno de los puntos más celebrados por el analista es el «buen diálogo» que existe hoy entre el intendente, el gobernador y los distintos ministros de la provincia. Esta sintonía, según el orador, ha resultado en la concreción de obras para la ciudad.

«Permítame una discreción y celebro esta voluntad que hay por parte del ejecutivo y el buen diálogo que hay con provincia,» afirmó, destacando que el producto de ese buen diálogo se ve «reflejado en las distintas obras que están contempladas para aquí para nuestra ciudad».

Entre las obras que se ven reflejadas en el proyecto presupuestario y que son producto de la gestión conjunta, se encuentran:

• El proyecto del parque solar y la ampliación de un parque solar en Cutrancó.

• La reciente firma del convenio para la obra del Centro Oncológico en el hospital zonal. Esta obra es considerada «un espacio tan necesario para nuestra comunidad» debido a la gran cantidad de pacientes oncológicos que actualmente deben viajar a Neuquén para recibir su tratamiento.

• La licitación de la obra de Sagüe pluvio aluvional, una obra que era «tan esperada para los vecinos de aquel sector del barrio».

• La construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) para el CPEM número 1, cuya firma ocurrió hace «unos poquitos meses».

• La previsión de firmar, el próximo año, la construcción de un SUM (SAF) para el CPEN número 20, resultado de una gestión previa con los directivos y estudiantes de esa escuela.

El analista también recordó que recientemente se impuso el nombre a una nueva plaza que se inaugurará en el Barrio Unión.

Énfasis en Política Pública Concreta

Además de las grandes obras, se destacan los aportes a la cerámica y el apoyo continuo para la refacción y sostenimiento del Colegio Tecnológico Preuniversitario, una institución financiada por el municipio.

El orador concluyó su intervención celebrando la gestión de los actuales ministros de Infraestructura y Gobierno, como el señor Tobares, en contraste con administraciones pasadas: «pasaron tantos ministros en la provincia que realmente no hicieron nada para nuestra comunidad». Por el contrario, los ministros actuales «realmente se ocupen y se ocupen con acciones concretas y una real política pública».

Debido a estos avances y el foco en la política pública, el concejal afirmó que es imperativo acompañar el proyecto de presupuesto 2026.