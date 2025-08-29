Corrientes en veda: cuenta regresiva para las elecciones 2025, ¿Quiénes son los candidatos?

Ya se encuentra prohibida la realización de actos de campaña.

La veda electoral comenzó en la provincia de Corrientes de cara a las elecciones de este domingo, cuando se definirá la próxima gobernación, parte de la Legislatura provincial y autoridades municipales en 73 distritos.

Elecciones en Corrientes: más de 950 mil votantes habilitados

Desde este viernes se encuentra prohibida la realización de actos de campaña y actividades proselitistas en todo el territorio provincial.

Más de 950 mil correntinos están habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés —quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo—, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

Elecciones 2025.

En municipios clave, como Corrientes capital, Goya, Paso de los Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Bella Vista y Mercedes, también se elegirá intendente, viceintendente y concejales.

Los candidatos para las elecciones 2025 en Corrientes

El oficialismo, con el frente Vamos Corrientes, postula a Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario, acompañado por el vicegobernador Néstor Pedro Braillard Poccard. Gustavo Valdés, en tanto, encabezará la lista de senadores provinciales.

En la vereda de enfrente, el peronismo busca recuperar terreno con la fórmula integrada por Martín “Tincho” Ascúa, intendente de Paso de los Libres, y César Daniel Lezcano.

Ascúa cuenta con el respaldo de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien participó en la presentación de su candidatura en lo que fue su último acto partidario antes de la sentencia por la causa Vialidad. Desde el kirchnerismo señalan como objetivos entrar en una eventual segunda vuelta, prevista para el 21 de septiembre, y recuperar ciudades estratégicas como Corrientes y Mercedes.

También competirán Claudio Lisandro Almirón y Evelyn Karsten por La Libertad Avanza (LLA), mientras que Ricardo Colombi y Martín Barrionuevo lo harán por Encuentro por Corrientes (ECO), entre otras fórmulas.

Las encuestas anticipan un escenario ajustado entre el oficialismo y el PJ, con un alto porcentaje de indecisos y proyecciones de ausentismo superiores a la media histórica.

El operativo electoral contará con despliegue de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, mientras que el escrutinio provisorio comenzará a las 18, tras el cierre de los comicios.