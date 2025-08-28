Incidentes en Corrientes: La Libertad Avanza acusó a Valdés y el gobierno señaló al kirchnerismo

Karina Milei y Martín Menem llegaron a Corrientes para el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA), en respaldo a Lisandro Almirón, candidato a gobernador, y Any Pereyra, postulante a la intendencia de la ciudad capital. La actividad, prevista para el jueves por la tarde, fue suspendida tras incidentes entre militantes en la peatonal de la ciudad.

Según medios locales, un grupo de no más de 30 manifestantes opositores se ubicó en la intersección de Junín y Córdoba, lugar de partida de la caminata, con carteles y pasacalles contra Milei. La Policía Provincial recomendó a la Policía Federal que Milei y Menem descendieran una cuadra más tarde para evitar enfrentamientos. A pesar de esto, se produjeron refriegas entre militantes libertarios, opositores y la custodia de la secretaria General de Presidencia, informó Infobae.

Dos personas fueron detenidas por agredir a personal policial y permanecen en la Comisaría 4ta. Tres oficiales de la policía correntina resultaron lesionados y son atendidos en la ART. Se inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad.

Tras los incidentes, los libertarios y el gobierno provincial se acusan mutuamente por la suspensión de la caminata

Tras los incidentes, LLA responsabilizó al gobernador Gustavo Valdés y a militantes afines: «Interrumpieron la actividad con hechos de violencia que obligaron a suspender la multitudinaria caravana para resguardar a vecinos y comerciantes», afirmaron desde el partido.

Por su parte, fuentes del gobierno provincial rechazaron la acusación y atribuyeron los disturbios a un grupo de kirchneristas infiltrados: «Fue un problema entre ellos (los libertarios) y los K. El operativo estuvo a cargo de la Federal y solo colaboró la policía provincial», señalaron.

El candidato Lisandro Almirón aseguró que los ataques buscaban alterar el cierre de campaña y llamó al voto pacífico: «Vinimos a combatir el feudalismo, y esto pone nerviosos a muchos. Los correntinos iremos a votar por el cambio y la libertad».

Martín Menem, por su parte, agradeció el apoyo de los correntinos y exhortó a elegir la fórmula de La Libertad Avanza: «Con Lisandro, Evelyn y el equipo le sacaremos el poder a los políticos y se lo daremos a la gente».