Un turista en Bariloche gasta un promedio de 325 dólares: mejoró el consumo el primer trimestre

Los turistas mostraron un cambio de comportamiento en el primer trimestre del año, con un incremento del gasto en Bariloche. Foto: Archivo

Un turista que visita Bariloche tuvo un promedio de gasto en el primer trimestre del 2026 de 456.129 pesos, es decir unos 325 dólares por estadía en la ciudad.

El indicador fue destacado en un nuevo informe de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche que realiza mediciones mensuales para entender la dinámica del turismo.

“Los datos muestran con claridad un cambio en la dinámica del turismo: estamos frente a un escenario con menor volumen, pero con un visitante que mantiene o incluso mejora su nivel de gasto. Esto permite amortiguar el impacto sobre la actividad”, señalaron desde la entidad.

El nivel de gasto del turista en el primer trimestre del año

Según los registros de la asociación, en enero un turista gastó en Bariloche durante su estadía 445.591 pesos; en febrero fue el mes con mayor consumo y llegó a 478.609 pesos y en marzo 445.708 pesos.

Así surgió el promedio de 456.129 pesos, que establece un gasto diario de los visitantes de 129.515 pesos.

Por primera vez el nivel de gasto supera los 400.000 pesos. En el último trimestre de 2025, promedió los 390.000 pesos.

El gasto turístico directo estimado alcanzó los 193.512 millones de pesos, por el derrame en distintos rubros (comercio, gastronomía, hotelería, excursiones), refleja la magnitud económica del sector en la ciudad.

La estadía promedio mostró una leve mejora, mientras que el gasto real por turista registró un incremento en términos interanuales, indicando un mayor rendimiento económico individual de los visitantes.

Más de 420.000 turistas llegaron en el verano

El informe también detalló que durante el período enero–marzo, Bariloche registró 424.469 arribos turísticos y cerca de 1,5 millones de pernoctes, “consolidando su posicionamiento como uno de los destinos más relevantes del país en términos de volumen”.

El informe señala una contracción interanual del 4,7% en la cantidad de pasajeros, acompañada por una caída más moderada en los pernoctes (-0,8%) y en el gasto total real (-3,6%), lo que confirma una desaceleración en la actividad en comparación con el mismo período del año anterior.

La estadía promedio mostró una leve mejora, mientras que el gasto real por turista registró un incremento en términos interanuales, indicando un mayor rendimiento económico individual de los visitantes.

El informe plantea “la importancia de profundizar estrategias orientadas a sostener la competitividad del destino, tanto en términos de precios como de calidad de la oferta, con el objetivo de consolidar estos indicadores en un escenario desafiante”.