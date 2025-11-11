Cortés pide ampliación del presupuesto para pagar los sueldos en el municipio de Bariloche

El presupuesto municipal de Bariloche para el 2025 es de 114.000 millones de pesos. Archivo

Con la premura de tener las partidas presupuestarias para poder liquidar los sueldos de los empleados municipales de Bariloche correspondientes al mes de noviembre y el medio aguinaldo que se abona en diciembre, el intendente Walter Cortés apura una respuesta del Concejo Deliberante que analiza la solicitud.

El pedido de ampliación del Presupuesto 2025 (que originalmente ascendía a 114.000 millones de pesos) ingresó a comienzos de octubre y el oficialismo intentó avanzar en su tratamiento en la última sesión de fines de octubre sobretablas, pero la oposición decidió derivarlo a comisiones para analizar el texto y sumar más información del Ejecutivo. Por lo pronto no se tratará esta semana y seguirá su estudio el próximo lunes, tras un cuarto intermedio de la comisión conjunta donde se evalúa el texto.

En paralelo, ya ingresó el Presupuesto 2026 por 184.000 millones de pesos y está convocada la audiencia pública para fines de mes, luego de la cual se iniciará el análisis en el Concejo.

Las modificaciones que pie el Ejecutivo en el Presupuesto 2025

El proyecto tuvo modificaciones y aclaratorias en este mes en el que circuló por el cuerpo Deliberante. Consta de dos partes, una consiste en ampliar la partida de coparticipación provincial, por una proyección más amplia que la previsión inicial, en unos 9.056 millones de pesos; y otra parte es sumar casi 7.500 millones de pesos a la partida “crédito” por la recaudación propia superior a la proyectada a fines del año pasado cuando se aprobó el Presupuesto 2025.

Tres funcionarios municipales del área de Hacienda, incluyendo al secretario Gonzalo Lerra, acudieron este martes a la comisión conjunta de Economía y Gobierno y Legales para explicar los alcances y dejar en claro que existe “riesgo” de pagar los salarios.

“Hoy sin las partidas para emitir los sueldos de noviembre y el aguinaldo está en riesgo el cobro de los salarios en el municipio”, dijo el contador Cristian Paredes a los concejales.

Explicó que con la proyección mayor de coparticipación se busca “reforzar las partidas de recursos humanos” de distintas áreas para cancelar los haberes que se deben abonar los primeros días de diciembre.

La concejal Natalia Almonacid (JSRN), tomó la advertencia como una presión y manifestó su disgusto con el apuro del Ejecutivo. “Esto muestra que no se administró de forma correcta”, deslizó.

Gerardo Del Río, presidente del Concejo y referente del PUL, aclaró que el Ejecutivo “no se está endeudando” y señaló que existe un “excedente que debe ingresar para cubrir los salarios”.

Remarcó que “la única forma de que corra riesgo el pago de salarios es que no se apruebe” la ampliación presupuestaria porque el dinero está pero no ingresado en la partida para pagar los sueldos.

También el oficialista se quejó de que la oposición no avance en el tratamiento de esta ampliación presupuestaria que en gestiones anteriores se otorgaban sin tantas consultas y pedidos de información.

Un tema de generó debate y encendió luces de alerta a las concejales Almonacid y Julieta Wallace (Incluyendo) fue una mención de una de las funcionarias del Ejecutivo que graficó que también dentro de la ampliación presupuestaria hay 314 millones de pesos que pidió el Concejo Deliberante.

Más recursos para obras

Otra parte de la discusión fue la ampliación presupuestaria de la partida “créditos” que sumaría 7.496 millones de pesos y se dota de una mayor recaudación propia de distintas tasas, según argumentaron los funcionarios municipales que dijeron que su destino serán las obras.

En un listado de proyecciones presentado al Concejo, se enumeró que ese excedente iría a la planta de hormigón, el gimnasio 5, el puente del Ñireco, un embellecimiento del Centro Cívico, el reordenamiento del cementerio, la obra de gas para Villa Lago Gutiérrez, entre otros.

La partida de crédito adicional a donde se destinaría ese excedente de casi 7.500 millones de pesos originamente era de 4.000 millones de pesos.

Leandro Costa Brutten (Incluyendo) cuestionó que el Ejecutivo haya utilizado el movimiento de partidas permitido de un 15% y que ahora requieran una ampliación presupuestaria.

“El error fue que gastaron el dinero antes de pedir la ampliación presupuestaria” señaló Facundo Blanco Villalba quien admitió que “el aumento de la recaudación municipal es innegable”.

El debate continuará porque se ingresó en un cuarto intermedio y retomará el próximo lunes el debate, ya que esta semana no hay sesión prevista.