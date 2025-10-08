El presupuesto 2026 para Bariloche es de $184.000 millones: de dónde provienen los ingresos

El intendente Walter Cortés presentó el presupuesto 2026 de ingresos y gastos de la Municipalidad de Bariloche por 184.185.553.139 pesos, un 59% por encima de la proyección para este año.

El proyecto ingresó esta semana en el Concejo Deliberante, junto a las modificaciones en la ordenanza fiscal y tarifaria, e ingresa ahora en la rueda de análisis en comisiones y debe transitar una audiencia pública obligatoria antes de su tratamiento en sesión.

El Ejecutivo proyecta ingresos propios por 114.135 millones de pesos, es decir un 61,97% del total; 70.050 millones de pesos (38%) de jurisdicción provincial (coparticipación, programas y regalías) y ningún recurso de origen nacional.

La tasa de inspección, seguridad e higiene (Tish) es el mayor origen de ingresos propios que proyecta el Ejecutivo con 39.534 millones de pesos; seguido por la tasa de servicios que se estima en 18.267 millones de pesos; y las contribuciones por mejoras por 12.831 millones de pesos.

En multas, el municipio prevé recaudar 2.133 millones de pesos y por el Emprotur proyecta ingresos por 3.247 millones de pesos, es decir casi la mitad del presupuesto total del ente de promoción turística que en el mismo proyecto se incluye por un total de 7.815 millones de pesos.

Respecto a los cánones, por el cerro Catedral se proyecta un desembolso al municipio de 1.491.875.000 pesos y por el cerro Campanario 773.324.530 pesos.

El presupuesto prioriza la obra pública

En materia de gastos, el presupuesto prevé 132.073 millones de pesos de gastos corrientes, 43.209 millones de pesos en inversiones de capital, y 8.903 millones de pesos en aplicaciones financieras.

El reparto de los recursos en el municipio, el área de servicios y obras públicas invertiría 68.341 millones de pesos (un 37% del total) y 23.208 millones de pesos (12,6%) para servicios sociales.

El intendente definió “lineamientos estratégicos” en la presentación del presupuesto, que según destaca, son “iniciativas y soluciones planteadas en la plataforma electoral como políticas de estado” que su gestión adoptó.

El Ejecutivo realizó un repaso de los mismos ejes y su desempeño en el transcurso de 2025 y los objetivos a futuro en los grandes lineamientos como: garantizar el acceso a la tierra y la vivienda y planificación territorial; fortalecer integralmente la infraestructura vial; simplificar y descentralizar la administración municipal; incentivar la mano de obra local y su capacitación; mejorar el servicio de transporte público; optimizar el saneamiento del vertedero municipal; fomentar el turismo, la cultura y el deporte; y orientar la gestión pública a la ciudadanía.

Entre las obras que se detallaron como prioritarias se incluyó la continuación del pavimento, el puente de la calle Wiederhold, la construcción de una escalera en Vuelta de Obligado y una pasarela por el puente del Ñireco, además el paseo Río Minero, acceso a playas y apertura de calles, y reacondicionamiento de la isla Huemul debido a que el intendente tiene interés en reflotar las excursiones turísticas a este espacio natural que está en jurisdicción municipal.