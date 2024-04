Coseguros de ISSN: el gobierno negó desfinanciamiento y anunció nuevas formas de pago

Los afiliados de ISSN ya no deben pagar coseguro en las clínicas. Foto: Matías Subat.

El administrador del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), Daniel Daglio, indicó que a partir del lunes los afiliados podrán pagar los coseguros que tengan adeudados por Pago Fácil o en el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y también se habilitará un código QR para usar en billeteras virtuales. El funcionario aseguró que «no hay ninguna posibilidad de desfinanciamiento» de la caja asistencial, porque el dinero de los coseguros representa solo un 1% de sus ingresos.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO le contestó a ATE por la preocupación que habían planteado respecto de los coseguros aún no recuperados por la obra social, tras el cambio que se implementó en febrero. Daglio explicó que el objetivo de la medida es que «los afiliados paguen el coseguro después de realizada la práctica para que ese costo no sea un impedimento para hacerla».

«Me llama la atención que algunos sectores se preocupen porque los afiliados no paguen, porque riesgo de desfinanciamiento no hay ninguno», planteó.

Explicó que la idea es que los afiliados puedan pagar las prácticas en los 30 días posteriores de realizada y para eso se habilitará desde el lunes el pago por Pago Fácil o vía el BPN. «Otra alternativa es que, en el mismo comprobante, hay un código de barras para escanear con el celular y pagarlo por Mercado Pago» , describió.

Daglio aclaró que «en el caso de que sea elevado, como ocurre con las prácticas odontológicas, el afiliado puede concurrir a la delegación local y solicitar un convenio de pago en tres o seis cuotas sin interés».

El administrador insistió con que «las cuentas de ISSN están equilibradas» y no confirmó si la cifra por los coseguros aún no recuperados era la de 1.400 millones que dio ATE. «No sé de dónde sacan esa cifra, en febrero fueron 200 millones», indicó, aunque insistió con que «es dinero que el ISSN no ha resignado».

