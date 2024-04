Coseguros en ISSN: consejeros defendieron la medida, pero reconocieron que no hay recupero

Consejeros gremiales del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) reconocieron que la obra social hoy no está recuperando los coseguros de las prácticas médicas que realizan los afiliados y plantearon que es un tema que les «preocupa y ocupa», aunque cuestionaron los planteos de ATE. «En buena hora que en este contexto el ISSN esté financiando al afiliado porque eso repercute en la salud», planteó Ángel Salazar, consejero por ATEN.

La medida que generó la polémica es la que tomó la nueva conducción del ISSN en febrero, en acuerdo con el gobierno de Rolando Figueroa, para que los afiliados no tengan que pagar más los coseguros médicos en las clínicas, sino que accedan a las prácticas y después se acuerde una forma de pago con la obra social vía descuento en el recibo de sueldo o transferencia.

Desde ATE plantearon a Diario RÍO NEGRO que, en estos meses, esos importes no se han recuperado y alertaron de la posibilidad de un desfinanciamiento de la caja asistencial. El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, indicó que la cifra ya rondaría los 1.400 millones de pesos por coseguros no cobrados.

El consejero Ángel Salazar afirmó que no se trata de una deuda, en todo caso es dinero que el ISSN aún no ha recuperado, pero que tiene la intención de hacerlo. «Nos preocupa y nos ocupa en términos de que es importante para la obra social recuperar el dinero. Lo planteamos cuando se anunció la medida que era una desprolijidad no tener definido el mecanismo para hacerlo. Nos vienen diciendo que se informará ‘en los próximos días’, pero no hay fecha exacta», informó.

De todas formas, afirmó que los afiliados conocen que tendrán que afrontar los coseguros y que la obra social lleva un registro de cada práctica. «El ISSN no lo va a descontar de los sueldos de manera compulsiva. Los van a convocar para que lo regularicen o para ofrecerles planes de pago», sostuvo.

Dijo que, si los afiliados lo consideran conveniente, podrán pedir el descuento por recibo de sueldo o, si lo prefieren, pedir un CBU para realizar transferencias o utilizar otras billeteras virtuales.

«Por ahora es una medida que garantiza la cobertura, sabiendo que es dinero que sea va a recuperar», evaluó.

Salazar cuestionó la posición de ATE porque analizó que criticar la medida tomada por ISSN alienta que continúe el cobro del plus, algo que se buscó atacar con esta decisión. «Cuando la caja está en el consultorio, el profesional se siente habilitado para cobrar», advirtió.