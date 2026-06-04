Seis provincias de Argentina bajo alerta por intensas lluvias: las zonas afectadas por el temporal este 4 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por intensas lluvias. El temporal afectará a un total de seis provincias de Argentina, una de ellas cercanas a la provincia de Río Negro por lo que no se descarta que tenga efectos sobre este territorio.

El detalle de la alerta que afecta a seis provincias

El organismo nacional informó que las lluvias serán de carácter persistentes. A su vez remarcaron que «se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual».

En el informe se indicó que en algunas zonas, las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

Respecto a las provincias alcanzadas por la alerta, se detalló que son:

Catamarca

La Rioja

Córdoba

San Luis

La Pampa

Buenos Aires: la zona en alerta es la más cercana a Río Negro