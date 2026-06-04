Seis provincias de Argentina bajo alerta por intensas lluvias: las zonas afectadas por el temporal este 4 de junio
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que alcanzará a un total de seis provincias, una de ellas cercana a Río Negro. Mirá el detalle del pronóstico de este jueves 4 de junio.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por intensas lluvias. El temporal afectará a un total de seis provincias de Argentina, una de ellas cercanas a la provincia de Río Negro por lo que no se descarta que tenga efectos sobre este territorio.
El detalle de la alerta que afecta a seis provincias
El organismo nacional informó que las lluvias serán de carácter persistentes. A su vez remarcaron que «se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma puntual».
En el informe se indicó que en algunas zonas, las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.
Respecto a las provincias alcanzadas por la alerta, se detalló que son:
- Catamarca
- La Rioja
- Córdoba
- San Luis
- La Pampa
- Buenos Aires: la zona en alerta es la más cercana a Río Negro
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