Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este viernes 5 de junio en Neuquén
La interrupción serán para realizar trabajos en el servicio eléctrico. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programado de energía eléctrica que afectarán a dos sectores de la capital provincial este viernes 5 de junio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 5 de junio
CALF indicó que los cortes programados para este viernes será de la siguiente forma:
- De 08.00 a 08.45 h. y de 11.00 a 11.45 h.
Área Centro Oeste: Desde Salta hasta Las Heras entre 12 de septiembre y Belgrano.
Maniobras operativas para permitir tareas de análisis y mantenimiento de transformadores.
- De 08.00 a 12.00 h.
Desde Las Heras hasta Brentana entre Carlos H. Rodríguez y 12 de Septiembre.
Análisis y mantenimiento de transformadores para mejorar la confiabilidad del servicio.
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