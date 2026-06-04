Servicio a la comunidad: CALF programó dos cortes de luz para este viernes 5 de junio en Neuquén

CALF informó sobre dos cortes de luz en Neuquén capital.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció cortes programado de energía eléctrica que afectarán a dos sectores de la capital provincial este viernes 5 de junio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 5 de junio

CALF indicó que los cortes programados para este viernes será de la siguiente forma: