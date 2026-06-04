El Consejo de la Magistratura elegirá a un nuevo juez penal juvenil de Neuquén: fiscales y defensoras en carrera

Actualmente la única jueza penal juvenil de Neuquén es Carolina García. Las audiencias, al igual que en adultos, se realizan en la Ciudad Judicial. Foto Matías Subat.

Fiscales y defensoras saldrán a competir por el cargo de juez penal del Niño, Niña y Adolescente de Neuquén, tras la reforma impulsada por el gobierno libertario de Javier Milei que bajó la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.

El Consejo de la Magistratura de la provincia elegirá, en principio, entre trece aspirantes que se inscribieron al concurso.

El 4 de agosto el organismo publicará el orden de mérito de antecedentes. Los exámenes oral y escrito serán el 2, 3 y 4 de septiembre y estarán a cargo del jurado titular integrado por María Amanda Fontemachi (académica) y Lisandro Federico Fidel Borgonovo (magistrado).

La vacante se produjo tras la jubilación de Dardo Bordón. La última causa en la que intervino fue el juicio contra los dos adolescentes condenados por el asesinato del periodista Juan Caliani.

El listado

El fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, es uno de los candidatos a cubrir el puesto. También se sumó uno de sus asistentes letrados, Matías Cabezas. La sorpresa del listado fue María Eugenia Titanti, fiscal a cargo de la región Vaca Muerta.

Por el lado de la defensa pública penal de Neuquén se postularon Ivana Dal Bianco, Andrea Rappazzo y Marisa Yamileth Pascua. Además de dos defensoras penales del Poder Judicial de Río Negro: Silvana Soledad Ayenao y Patricia Fernández. Ambas cumplen funciones en Cipolletti.

De la justicia federal se anotó AnaMaría Rodríguez, directora de la Ofiju subsede Neuquén.

La nómina se completa con la jueza de Garantías de La Plata, Lorena Vuotto, las abogadas María Valeria Recalde (Tucumán) y María Natalia Blanco (Mendoza) y el abogado Juan Martín Telechea (Buenos Aires). En cada convocatoria es más común que haya un lote de profesionales del resto del país interesados en ocupar cargos en la provincia, como ocurrió con el concurso a juez de Ejecución Penal del interior.