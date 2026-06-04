Regresa la lluvia al Alto Valle: las horas más complicadas y ¿qué se espera en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

La región del Alto Valle se prepara para el regreso de la lluvia. Si bien no será de gran intensidad, el pronóstico del tiempo anticipó que no se descartan chaparrones aislados durante todo el día.

Por otra parte, también se brindó detalle de cómo será el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro donde las precipitaciones registradas el miércoles, ya cesaron.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera

El clima para las regiones del Alto Valle y la cordillera, será el siguiente:

Alto Valle

General Roca: Se prevé una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 6°C .

Durante la mañana el cielo estará mayormente cubierto con una baja probabilidad de lluvia (0-10%), registrando una temperatura de 6°C y vientos de 13-22 km/h del suroeste.

Hacia la tarde aumentará la inestabilidad con lluvias aisladas (probabilidad del 10-40% ), alcanzando la máxima de 13°C con vientos de 13-22 km/h del oeste.

Por la noche continuará la probabilidad de lluvias aisladas ( 10-40% ) con una marca térmica de 12°C y vientos de 13-22 km/h del oeste. Sin ráfagas reportadas para el día.

Se prevé una temperatura máxima de y una mínima de . registrando una temperatura de y vientos de del suroeste. Hacia la tarde aumentará la inestabilidad con lluvias aisladas (probabilidad del ), alcanzando la máxima de con vientos de del oeste. Por la noche continuará la probabilidad de lluvias aisladas ( ) con una marca térmica de y vientos de del oeste. Sin ráfagas reportadas para el día. Neuquén: La jornada presentará una máxima de 13°C y una mínima de 6°C.

La mañana iniciará con cielo mayormente cubierto (probabilidad de precipitación del 0-10%) y una temperatura de 6°C, acompañada de vientos de 13-22 km/h del oeste.

En la tarde se esperan lluvias aisladas (probabilidad del 10-40%) con una temperatura de 13°C y vientos moderados de 23-31 km/h del suroeste.

Para la noche persistirá la probabilidad de lluvias aisladas (10-40%), una temperatura de 11°C y vientos de 13-22 km/h del oeste. No se registran ráfagas.

Cordillera