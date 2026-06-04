Regresa la lluvia al Alto Valle: las horas más complicadas y ¿qué se espera en la cordillera de Neuquén y Río Negro?
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico del tiempo actualizado para este jueves 4 de junio. Mirá el detalle por región.
La región del Alto Valle se prepara para el regreso de la lluvia. Si bien no será de gran intensidad, el pronóstico del tiempo anticipó que no se descartan chaparrones aislados durante todo el día.
Por otra parte, también se brindó detalle de cómo será el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro donde las precipitaciones registradas el miércoles, ya cesaron.
El pronóstico del tiempo para el Alto Valle y la cordillera
El clima para las regiones del Alto Valle y la cordillera, será el siguiente:
Alto Valle
- General Roca: Se prevé una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 6°C.
Durante la mañana el cielo estará mayormente cubierto con una baja probabilidad de lluvia (0-10%), registrando una temperatura de 6°C y vientos de 13-22 km/h del suroeste.
Hacia la tarde aumentará la inestabilidad con lluvias aisladas (probabilidad del 10-40%), alcanzando la máxima de 13°C con vientos de 13-22 km/h del oeste.
Por la noche continuará la probabilidad de lluvias aisladas (10-40%) con una marca térmica de 12°C y vientos de 13-22 km/h del oeste. Sin ráfagas reportadas para el día.
- Neuquén: La jornada presentará una máxima de 13°C y una mínima de 6°C.
La mañana iniciará con cielo mayormente cubierto (probabilidad de precipitación del 0-10%) y una temperatura de 6°C, acompañada de vientos de 13-22 km/h del oeste.
En la tarde se esperan lluvias aisladas (probabilidad del 10-40%) con una temperatura de 13°C y vientos moderados de 23-31 km/h del suroeste.
Para la noche persistirá la probabilidad de lluvias aisladas (10-40%), una temperatura de 11°C y vientos de 13-22 km/h del oeste. No se registran ráfagas.
Cordillera
- Villa La Angostura: Se anticipa un ambiente frío con una máxima de 7°C y una mínima de 1°C.
Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado con 1°C y vientos leves de 7-12 km/h del oeste.
Durante la tarde las condiciones serán similares, con cielo parcialmente nublado (baja probabilidad de lluvia del 0-10%), alcanzando los 7°C con vientos de 7-12 km/h del oeste.
Hacia la noche estará mayormente cubierto con 5°C y vientos de 7-12 km/h del oeste.
- Bariloche: La ciudad cordillerana registrará una máxima de 8°C y una mínima de 1°C.
La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, una marca térmica de 1°C y vientos de 13-22 km/h del oeste.
En la tarde el cielo continuará parcialmente nublado (probabilidad de precipitación del 0-10%), llegando a la máxima de 8°C con vientos que disminuyen a 7-12 km/h del oeste.
La noche cerrará con un cielo mayormente cubierto, una temperatura de 5°C y vientos leves de 7-12 km/h del suroeste.
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