Cotización del peso chileno y dólar este jueves 4 de junio: consejos para viajeros de Neuquén y Río Negro

En un jueves marcado por la lluvia en Neuquén y la región, el clima gris invita a quedarse bajo techo y planificar las próximas escapadas o viajes de compras hacia Chile.

Este 4 de junio, la realidad del mercado cambiario exige mirar con atención las pizarras antes de encarar los pasos fronterizos, donde las cotizaciones locales abren el debate sobre qué alternativa es más eficiente para el bolsillo: si conviene más cruzar con efectivo o apostar por los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.

Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 4 de junio 2026?

Jueves 4 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:

$1,61 por unidad

Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $160.673 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.

Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 4 de junio de 2026?

Si planificás viajar a Chile este jueves 4 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:

Dólar oficial al 4 de junio 2026:

$1.410 para la compra

$1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).

Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 4 de junio de 2026:

$1.400 para la compra .

. $1.470 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 4 de junio de 2026?

Al inicio de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.

Así se encuentran este jueves 4 de junio de 2026, según el último reporte: