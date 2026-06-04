Cotización del peso chileno y dólar este jueves 4 de junio: consejos para viajeros de Neuquén y Río Negro
¿A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 4 de junio de 2026? Conocé la cotización de la moneda tras la apertura de los mercados y su brecha cambiaria. También te detallamos el valor del dólar oficial en el Banco Nación y el precio del dólar blue en las zonas de frontera. Revisá la guía práctica sobre el uso de efectivo y tarjetas de débito o crédito para optimizar tu presupuesto si viajás a Chile.
En un jueves marcado por la lluvia en Neuquén y la región, el clima gris invita a quedarse bajo techo y planificar las próximas escapadas o viajes de compras hacia Chile.
Este 4 de junio, la realidad del mercado cambiario exige mirar con atención las pizarras antes de encarar los pasos fronterizos, donde las cotizaciones locales abren el debate sobre qué alternativa es más eficiente para el bolsillo: si conviene más cruzar con efectivo o apostar por los pagos con tarjeta en los comercios trasandinos.
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este jueves 4 de junio 2026?
Jueves 4 de junio 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Unión y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1,61 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $160.673 pesos argentinos para obtener 100.000 pesos chilenos, un valor clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, jueves 4 de junio de 2026?
Si planificás viajar a Chile este jueves 4 de junio 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial al 4 de junio 2026:
- $1.410 para la compra
- $1.460 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en Banco Provincia de Neuquén (BPN) este jueves 4 de junio de 2026:
- $1.400 para la compra.
- $1.470 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, jueves 4 de junio de 2026?
Al inicio de junio 2026, los principales pasos fronterizos desde Neuquén y Río Negro se encuentran habilitados y operando bajo el cronograma de verano para agilizar el tránsito turístico.
Así se encuentran este jueves 4 de junio de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Estado hoy
04/06/2026
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución para todo tipo de vehículos. Calzada despejada y húmeda. Posible formación de hielo en sectores.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Permitido exclusivamente para vehículos menores y colectivos/buses.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Transitable con precaución. Calzada deapejada. Viento Posible formación de hielo en sectores. Zona con animales sueltos. Portación obligatoria de cadenas.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado únicamente para vehículos menores.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos particulares y colectivos.
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