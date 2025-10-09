Crisis carcelaria: Neuquén ya superó la cifra de presos proyectada para 2026

El pabellón de máxima seguridad que se construye en la Unidad 11 estará listo antes de fin de año, según el plazo oficial. (Matías Subat)

Un grupo de personas detenidas en la Unidad 12 del barrio San Lorenzo de Neuquén presentaron un hábeas corpus para reclamar por el retraso de hasta un año en los informes del Gabinete Técnico Criminológico. Esos dictámenes son imprescindibles para que los jueces definan si otorgan una libertad condicional o una detención domiciliaria, por ejemplo.

De acuerdo con un informe oficial, al 9 de septiembre del 2025 había 210 informes criminológicos pendientes en toda la provincia. Representan una persona por caso. Si se tiene en cuenta que elaborar cada dictamen insume 15 días, y que solamente hay cinco equipos de especialistas, ponerse al día demandará más de un año con todos trabajando al mismo ritmo y sin pausa.

La nota manuscrita de los internos está dirigida a la jueza de Ejecución, Raquel Gass, quien en otras ocasiones ordenó al Ejecutivo que arbitre los medios para ponerse al día con los informes.

El futuro llegó

En febrero del 2024, a poco de asumir, el gobierno de Rolando Figueroa convenció rápidamente a los diputados sobre la necesidad de declarar la emergencia penitenciaria, una autorización para endeudarse hasta 50 millones de dólares para construir más cárceles.

La superpoblación ya era un problema serio: dos años antes la jueza Raquel Gass había prohibido el ingreso de personas a la Unidad 11 a menos que se produjeran egresos, y su colega Alicia Rodríguez tomó idéntica medida para las del interior de Neuquén.

La proyección

El gráfico presentado ante los diputados en febrero del 2024.

En una presentación ante los legisladores aquel caluroso verano, el ministro de Seguridad Matías Nicolini explicó que en ese momento había 652 personas privadas de su libertad en toda la provincia, y la proyección era que en 2026 serán 730.

Las previsiones quedaron muy por debajo de la realidad: de acuerdo con las últimas cifras oficiales a las que accedió diario RÍO NEGRO, en septiembre del 2025 la cantidad de detenidos en Neuquén era 762, y el número siguió en aumento.

Como se informó en reiteradas oportunidades hay dos grandes razones: falta de nuevas plazas de alojamiento y aumento sostenido de la cantidad de detenciones (por prisiones preventivas o condenas), que a su vez tienen múltiples explicaciones.

Una vía indirecta

En este contexto, hay una vía indirecta para aliviar la superpoblación: muchas personas cumplen sentencias cortas (en el caso de la Unidad 11, más de la mitad están condenados a 10 años o menos de prisión) y podrían acceder a la libertad condicional o a una prisión domiciliaria. Para eso necesitan un informe criminológico favorable.

Sin embargo el gabinete está «colapsado». Ese fue el término que utilizaron para describir la situación en un informe oficial elevado al juez de Ejecución subrogante en septiembre pasado. Hay presupuesto para contratar a diez profesionales (psicólogos y asistentes sociales) pero no hubo avances.

En números

En la Unidad 11 están pendientes 180 informes criminológicos; en Junín de los Andes 15 y la misma cantidad en Cutral Co.

Elaborar cada uno requiere 15 días de trabajo. Hay cuatro equipos de dos personas en el área capital, y colaboran con los del interior.

La dirección provincial de Población Judicializada tiene bajo su órbita 2248 personas. Hay 762 privados de su libertad, 181 en libertad condicional, 33 en detención domiciliaria, 650 con condenas condicionales, y 622 con suspensión de juicio a prueba.