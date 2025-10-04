Crisis carcelaria en Neuquén: “Discutimos por un cupo de 11 y en un fin de semana detienen a 15 por microtráfico”

El avance de la obra del nuevo pabellón de máxima seguridad es del 80%, a octubre. (Matías Subat)

La Unidad de Detención 11 pasará a tener una población de casi 300 personas, porque la jueza de Ejecución Raquel Gass autorizó el ingreso de otros 11 condenados debido a que terminaron las tareas de reparación y refacción pendientes en todos los pabellones.

Las 11 personas serán trasladadas desde las comisarías donde se encuentran en condiciones indignas de alojamiento. De acuerdo con un relevamiento oficial, en las 14 comisarías de la Primera Circunscripción hay 108 condenados -no tendría que haber ninguno- y 60 procesados.

Más detenidos por el microtráfico

La crisis carcelaria se agrava desde que entró en vigencia la ley de microtráfico, por la cual la justicia de Neuquén se hizo cargo de la persecución del narcomenudeo.

En la audiencia en la cual se discutió cuántas personas más pueden meter en la Unidad 11, el defensor público José Maitini planteó el contraste: «estamos debatiendo un cupo de 11 o 12 personas, cuando hace poco, en un fin de semana, entraron 15 detenidos por narcomenudeo».

El nuevo pabellón de máxima

Por otra parte, no está claro cuándo quedará habilitado un nuevo pabellón de máxima seguridad con capacidad para 26 personas que se construye en el terreno de la Unidad 11, en el Parque Industrial de Neuquén.

Cupo real 256 personas es la capacidad de la Unidad de Detención 11 de Neuquén.

Cupo autorizado 265 el máximo que se fijó cuando se dispuso el "cierre", en noviembre del 2022.

Nueva capacidad 295 la cantidad de personas que están hoy en la Unidad 11 del Parque Industrial, sin que se haya construido ni una celda nueva respecto del 2022.

La empresa adjudicataria tiene plazo hasta el 31 de diciembre. En abril el gobierno prometió otras fechas: agosto u octubre. Al día de hoy la obra presenta un avance del 80%.

Los módulos

El Ejecutivo también incumplió, y esto lo remarcó la defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, con su compromiso de instalar módulos con capacidad para 240 personas. En abril se dijo que el proceso licitatorio estaba en su etapa final, que ya se presentó una empresa interesada y que antes de fin de año habría novedades.

Lo real, según lo informado en la audiencia del jueves pasado, es que recién se autorizó la contratación de un agrimensor para que planifique el movimiento de suelos necesario para la obra.

El nuevo candado

En el área de Ejecución del Poder Judicial todos tiene claro, y así se dijo en la audiencia, que poco ha cambiado desde que en noviembre del 2022 (se van a cumplir 3 años) la jueza Raquel Gass le puso un candado a la Unidad 11 y fijó el cupo en 265: si no hay egresos, no hay ingresos.

Lo novedoso, explicó el comisario inspector Alejandro Rodríguez, jefe de la unidad, es que por primera vez desde 2022 los diez pabellones están operativos.

Pablo Scatizza habló en representación del Comité contra la Tortura. Explicó que recorrieron el pabellón 3, el último refaccionado, y si bien no cumple los estándares de metro cuadrado por persona, está en condiciones de ser habitado.

La Unidad 11 es la cárcel provincial más grande de Neuquén. (Matías Subat)

Los 11 aprobados por Gass el jueves, una persona más que ingresó hace unos días, y otras 18 que fueron autorizadas en julio, completan el cupo de 30 personas que el gobierno y la fiscalía habían pedido en una audiencia de abril.

Fue en esa audiencia en la que la jueza de Ejecución afirmó que las supuestas nuevas plazas creadas en la Unidad 11 «son ficticias» y no hizo lugar.

Ahora volvió a congelar las vacantes por lo menos hasta la inauguración del nuevo pabellón de máxima seguridad, que tendría que estar listo como máximo el 31 de diciembre.