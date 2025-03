Cristina Kirchner fulminó a Javier Milei y lo acusó de «apalear jubilados y fusilar a un fotógrafo»

Cristina Kirchner otra vez apuntó contra Javier Milei en sus redes sociales, pero esta vez lo fulminó por los recientes incidentes por la represión en el Congreso tras la marcha de jubilados. Además lo criticó por su gestión económica y la crisis inflacionaria.

Este domingo la expresidenta Cristina Kirchner reapareció con un extenso mensaje en su cuenta X para cuestionar y criticar duramente al presidente libertario. «¡Lo tuyo, cada vez peor!», lanzó.

En la publicación difundida por Noticias Argentinas, la exmandataria cuestionó su accionar tras el temporal de Bahía Blanca y lo acusó de la represión ocurrida el miércoles pasado en el Congreso.

«El viernes por la mañana en EXPO AGRO intentaste explicar porque habías tardado tantos días en ir a Bahía Blanca diciendo que no querías “caranchear” con la tragedia sacándote “una foto linda”. Lástima que, cuando decías eso, tenías a Espert sentado a la derecha (…) que FUE EL PRIMERO EN “CARANCHEAR” SACÁNDOSE UNA FOTO MIRANDO EL MAPA DE BAHÍA CON CARA DE PREOCUPADO», escribió.

Luego cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a quien calificó como «ex montonera, ex menemista, ex cavallista, ex delarruista, ex macrista», y cuestionó al presidente por hablar de «casta mientras se rodea» de la misma.

En referencia a la represión del Congreso, la exmandataria arremetió: «Cómo podes gritar ¡viva la libertad carajo!? y después mandar a apalear jubilados y fusilar a un fotógrafo que aún lucha por su vida; por el solo hecho de manifestarse los primeros y ejercer su profesión el segundo».

Che Milei… ¡Lo tuyo, cada vez peor! Y este viernes, la verdad, batiste récords…



Cristina Kirchner criticó a Javier Milei por el acuerdo con el FMI

Después de estas primeras críticas, Cristina Kirchner se refirió a la política económica del Gobierno por «vender al Banco Central 474 millones de dólares para seguir con la ficción del precio barato de tu dólar oficial», y comparó la situación con la convertibilidad: «Debo reconocer que a Cavallo le duró bastante más».

«¡474 millones de dólares! Bastante más de lo que se necesita para reconstruir Bahía Blanca y lo quemaste en una tarde, Milei», señaló.

Sobre la inflación, la líder del PJ advirtió el impacto de esta en el país y cuestionó la idea de busca un nuevo acuerdo con el FMI: «Si crees que vas a solucionar este problema con un nuevo préstamo del Fondo… ¡acordate de Macri! Que, a pesar de que le dieron 57 mil millones de dólares -cuando desde el año 2005 no le debíamos nada al Fondo- se le disparó la inflación y ni siquiera pudo reelegir en 2019«.

Y terminó mencionado a Alberto Fernández por patear «los vencimientos de capital» y provocando que se disparara «aún más la inflación» y asegura que por ello, «tampoco pudo reelegir».

Si bien el mensaje continúa arremetiendo contra el presidente, para concluir la expresidenta decidió dejar un enigmático mensaje sobre supuestas irregularidades financieras: «De la crypto estafa de la que participaste hoy no te voy a decir nada porque eso viene para largo y cada vez peor».