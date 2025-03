Javier Milei recibe otra advertencia desde Estados Unidos por el FMI y el cepo: «El futuro de Argentina dependerá de…»

El The Wall Street Journal publicó otra nota sobre el gobierno de Javier Milei

Una vez más el diario estadounidense especializado en economía The Wall Street Journal, publicó una columna referida al gobierno de Javier Milei y su plan económico para el país. El artículo analiza esta vez la estrategia que plantea el presidente respecto al dólar, el cepo, la inflación y el posible acuerdo con el FMI.

The Wall Street Journal es un prestigioso medio reconocido a nivel mundial, a principio de mes ya había publicado una nota con críticas hacia el presidente libertario por su accionar con $LIBRA y la designación de Ariel Lijo. Sin embargo este domingo decidió apuntar al plan económico que busca implementar Javier Milei durante su gestión.

El artículo escrito por Craig Mellow y titulado «El milagro del mercado argentino está en suspenso», analiza los desafíos para el dólar, el cepo, la inflación y el posible acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el mismo, el periodista da un pronóstico y lanzó advertencias sobre el futuro del país.

Acuerdo con el FMI: los desafíos según The Wall Street Journal

Craig Mellow en su columna hace un reconocimiento de la recuperación de los bonos soberanos desde la asunción de Javier Milei, pero también realiza una serie de advertencias.

Según su análisis, el decreto firmado por el presidente para pre-aprobar el acuerdo con el FMI confirma el avance de las negociaciones, pero asegura que los mercados no reaccionaron «significativamente».

En este sentido, indicó que podría haber inconvenientes en los próximos meses para la economía argentina y afirmó que a los mercados no les interesa demasiado la firma del acuerdo con el FMI. «Los precios de los bonos no registraron variaciones importantes, lo que indica que los inversores ya descontaban este acuerdo», señala el escrito en The Wall Street Journal.

Tras esto explica que desde diciembre de 2023, «los eurobonos argentinos han experimentado una fuerte recuperación. El bono de referencia con vencimiento en 2038 subió de 39 a 67 centavos por dólar, reflejando la confianza de los mercados en el ajuste fiscal del gobierno, que ha logrado reducir la inflación mensual del 20% al 2% sin generar protestas masivas». Y a su vez resalta que, aunque las calles no han reaccionado con fuerza al ajuste, los bonos han comenzado a estabilizarse en niveles bajos.

«Argentina ha vivido momentos similares antes, pero romper el ciclo de crisis económicas llevará años», el artículo publicado.

Además menciona que el nuevo programa con el FMI incluirá 12.000 millones de dólares que estarán destinados en gran parte a refinanciar la deuda de 40.000 millones de dólares que la Argentina mantiene con el organismo desde la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, remarca que el monto no es suficiente para respaldar el próximo desafío: la salida del control cambiario.

El análisis de The Wall Street Journal sobre el cepo de Javier Milei

En otra de las líneas de la columna publicada este domingo, el analista económico de The Wall Street Journal, escribió: «El peso sigue sobrevalorado y eso genera precios del dólar elevados a nivel mundial». Y agrega que liberar de forma prematuras el control sobre el dólar podría poner en riesgo los avances en la lucha contra la inflación.

En cuanto al futuro económico del país, el artículo fundamentó: «El futuro económico de Argentina dependerá no solo del nuevo acuerdo con el FMI, sino también de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que consoliden la estabilidad fiscal y el crecimiento sostenible».

Finalmente el analista concluye reconociendo a Milei por haber «conseguido los que muchos creían imposible en materia de inflación» y si bien confía en que pueda «hacerlo de nuevo», destaca que para el próximo medio año, «el milagro del mercado argentino parece estar en suspenso».

Con información de Ámbito e Infobae