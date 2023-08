Cristina Kirchner, Macri y la “extorsión” a Weretilneck: “Hay intereses ajenos a la provincia”, dijo Arabela Carreras

Arabela Carreras mantuvo el lineamiento señalado por el gobernador electo Alberto Weretilneck de no entrar en polémica por la disputa entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que acusó al expresidente Mauricio Macri de “extorsionar” al senador de Juntos Somos Río Negro.

La gobernadora se limitó en valorar y exaltar a Weretilneck por adoptar ante esta situación una “actitud muy prudente de no prestarse en un contexto electoral, tan cerquita de las elecciones, a esta disputa que tiene su origen en intereses ajenos a la provincia”.

Para Carreras “esta discusión ratifica el rol que han tenido nuestros representantes a nivel nacional porque no satisface ni a una mirada ni a la otra, nosotros tomamos decisiones en función de los intereses de la provincia, en defensa de los intereses de la provincia y esto genera malestares en los grandes partidos nacionales”, afirmó hoy en diálogo con la prensa en Bariloche.

Consultada por Diario RÍO NEGRO si se trató de una “extorsión” del expresidente Macri hacia Weretilneck al reclamar que no otorgue el quórum en el Senado para tratar el pliego de jueces nacionales, Carreras respondió: “No tengo por qué opinar al respecto, a mi me parece que esa discusión está en otro nivel. Yo sí destaco el rol de Alberto Weretilneck ahora y siempre en defensa de los intereses de Río Negro”.

Ayer, Weretilneck prefirió no hacer comentarios respecto de la disputa que se generó aunque en su entorno consideraban la mención de Macri como un “apriete” al rionegrino.