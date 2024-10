Cristina Kirchner rechazó las «disculpas» de Javier Milei: qué dijo de Villarruel y de qué lo acusó

La disputa entre el presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Kirchner escaló este martes luego de una serie de intercambios explosivos en redes sociales. Qué respondió la exvicepresidenta y dos veces mandataria, en su posteo de redes sociales. «La realidad es la única verdad», dijo.

El conflicto comenzó cuando Milei, durante una entrevista en el canal de noticias Todo Noticias (TN), mencionó que le gustaría «meter el último clavo en el cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro». Estas palabras encendieron la polémica y provocaron una rápida respuesta de expresidenta, quien no tardó en usar sus redes sociales para manifestarse.

Cristina Kirchner cruzó a Milei: el ácido saludo de cumpleaños, referencia a Villarruel y pronósticos de la renuncia en Energía

En un extenso posteo, Cristina Kirchner criticó duramente las declaraciones de Milei y lo acusó de estar «disociado» entre lo que dice y lo que hace, además de señalar las dificultades que atraviesa su gobierno.

Acabo de leer tu largo posteo de anoche, Milei.



Para hacerla corta. Tu disculpa culposa, además de ridícula, sobre las metáforas y no sé qué otra cosa más, no era necesaria. Siempre tomo las cosas como de quien viene. En tu caso, el de una persona que presenta una fuerte y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 22, 2024

Kirchner comenzó refiriéndose al comentario del presidente sobre el «clavo en el cajón» como una disculpa culposa e innecesaria. La exmandataria subrayó que siempre toma las palabras «como de quien vienen», aludiendo a una percepción de desconexión entre las promesas de Milei y las realidades que enfrentan los argentinos.

El conflicto no se detuvo ahí. En su respuesta, Cristina Kirchner también destacó que en el gobierno de Milei, quienes obtienen ganancias extraordinarias son «los sectores financieros y los vinculados a la energía».

La expresidenta advirtió que, cuando estos sectores ya no necesiten de sus políticas, dejarán de apoyarlo. «Te van a soltar la mano», pronosticó. Además, aludió a un evento reciente al que asistió el presidente, el 60º Coloquio de IDEA, en el que señaló con ironía que el título del encuentro («Si no es ahora, ¿cuándo?») podría haber sido una indirecta para Milei.

En su posteo, Kirchner también se refirió a las gestiones de sus propios gobiernos, recordando que fue elegida en dos oportunidades sin necesidad de balotaje, a diferencia de Milei y Mauricio Macri. Según la exmandataria, su mandato terminó con una Plaza de Mayo llena de argentinos agradecidos, mientras que su administración había duplicado la clase media y logrado desendeudar al país.

Contrastó esta situación con la actualidad, recordando la vuelta al endeudamiento con el FMI bajo la gestión de Macri, y criticando a Milei por haber designado a Nicolás «Toto» Caputo, un ministro clave del exmandatario, como parte de su equipo.

El desencadenante de este cruce fue la reciente aparición de Milei en los medios, en la que restó importancia a las divisiones internas en el peronismo y lanzó sus controvertidas declaraciones sobre «el último clavo en el cajón del kirchnerismo».

Si bien el presidente afirmó que se trataba de una «metáfora», Kirchner respondió sarcásticamente diciendo que Milei «necesitaba aprender a usar metáforas». Más allá de esta disputa semántica, la discusión refleja las tensiones políticas que atraviesan el país en un momento de crisis económica y polarización social.

La publicación de Cristina finalizó con una referencia personal al cumpleaños de Milei, deseándole que «termine bien el día», pero el tono del mensaje fue claro: la exmandataria manifestó que no se «callará» frente a las críticas y mantuvo firme su postura contra las políticas del actual gobierno.

Cómo surgió el cruce entre Javier Milei y Cristina Kirchner: «el clavo», «el cajón» y «Cristina adentro»

En su intervención televisiva, Milei fue consultado sobre la relación entre Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Con su característico tono desafiante, el mandatario restó importancia a la posible fractura dentro del justicialismo, declarando que «no es un problema para él», y añadió que existe un «morbo» en ver el final del kirchnerismo.

Las palabras que eligió para describir su deseo de acabar políticamente con este sector fueron interpretadas como una amenaza personal, lo que no tardó en generar una respuesta por parte de la expresidenta.

Cristina Kirchner, siempre activa en sus redes sociales, no tardó en reaccionar ante las declaraciones del presidente. En un posteo en su cuenta de X (ex Twitter), la expresidenta se dirigió directamente a Milei con un contundente mensaje: «¿Así que ahora también me querés matar?».

Acompañando el mensaje con un tono irónico, Kirchner lo instó a dejar de lado las amenazas y a concentrarse en gobernar. «Aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena», disparó la exmandataria, en lo que fue el comienzo de una serie de intercambios entre ambos líderes políticos.

El enfrentamiento continuó cuando Milei decidió responder a la publicación de Cristina con un extenso posteo en sus redes, donde intentó aclarar que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que se trataban de una simple «metáfora». Sin embargo, el tono conciliador duró poco, y pronto comenzó a atacar a la expresidenta en términos más personales.