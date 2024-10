Sturzenegger explicó el funcionamiento del ARCA, el organismo que reemplaza a la AFIP

El gobierno nacional anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la nueva Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde que se conoció la noticia, surgieron infinidad de interrogantes en materia tributaria y operativa. Algunas de ellas fueron saldadas esta mañana por el ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El economista es el artífice de la política de desmantelamiento del Estado que ha emprendido el gobierno de Javier Milei. Con esa premisa es quien motorizó la Ley Bases, el DNU 70/23 y la Ley Hojarasca que el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Congreso de la Nación.

«Tengo un lujo de ministro, que es “El Coloso” Federico Sturzenegger, que todos los días desregula algo. Es decir, no hay día que, Federico, no me haga alegrar el día, cuando leo su cuenta de Twitter. Gracias, Federico», manifestó el presidente Javier Milei la semana pasada frente a los empresarios en el Coloquio de IDEA.

Efectivamente, con una serie de posteos en su perfil de X (ex Twitter), Sturzenegger explicó esta mañana las tres primeras medidas que el gobierno dio a conocer en el proceso de reestructuración del organismo recaudador. Más tarde, brindó una entrevista radial al periodista Eduardo Feinmann, donde ahondó respecto al funcionamiento del ARCA.

Según explicó el funcionario, las resoluciones publicadas esta mañana en el Boletín Oficial, alcanzan al comercio exterior, modificando el sistema de control de las exportaciones e importaciones, con el objetivo de eliminar sobrecostos, reducir la burocracia y mejorar la ecuación de rentabilidad empresaria.

Menos control sobre el comercio exterior

La nueva ARCA (ex AFIP) hizo su debut esta mañana con la publicación de las Resoluciones Generales 5586/24 y 5587/24 referidas a las importaciones y exportaciones, respectivamente. El objetivo marco es desregular la operatoria del comercio exterior y mejorar la ecuación de rentabilidad del sector.

En relación a las importaciones, la Resolución 5586/24 abroga las Resoluciones Generales 701 y 799 del año 2007, y en la práctica elimina los veedores de importación, mediante el cuál se buscaba proteger la producción nacional de la competencia desleal con los productos similares que provienen desde el exterior.

El ministro lo ilustró en X con un ejemplo concreto: «Si querías importar calzado un veedor de la industria del calzado tenía que emitir su opinión; si querías importar caños para el sector petrolero, un representante de la siderurgia nacional tenía que dictaminar…hasta había listas de personas con nombre y apellido autorizadas con esta finalidad», explicó. «Con su derogación damos de baja un símbolo de la casta que el presidente @JMilei vino a desterrar», agregó.

Por Resolución 5586/24 de @FMisrahiAlmaraz de la ex @AFIPcomunica dependiente del @MinEconomia_Ar de @LuisCaputoAR , se eliminó una de las circulares de Aduana más emblemáticas del control económico que las castas ejercieron sobre la política económica del país.



Respecto a las exportaciones, la Resolución General 5587/24 elimina los «valores referenciales de exportación de carácter precautorio». Los mismos estaban establecidos por la Resolución General 4710 (la cuál queda sin efecto), y tenía por objetivo detectar maniobras fraudulentas en el comercio exterior, como la subfacturación de exportaciones.

Sturzenegger explicó en X que «Hasta esta resolución ciertos sectores debían aportar una garantía para cubrir la diferencia entre el valor de exportación declarado y el de un precio de referencia (mayor) que definía la AFIP. Esa garantía implicaba un costo que reducía el precio neto de exportación».

«Además de esta pérdida de rentabilidad, la operación implicaba engorrosos trámites, tanto para el contribuyente como para la Aduana. Ni que hablar de las posibilidades de corrupción que se generaban en la determinación del precio y en el proceso de devolución de la garantía», agregó el ministro.

Por la Resolución 5587/24 de @FMisrahiAlmaraz de la ex @AFIPcomunica dependiente del @MinEconomia_Ar de @LuisCaputoAR damos por finalizado el uso de los "valores de referencia" para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción.

Sturzenegger agregó además que el objetivo de estas medidas es dotar de mayor rentabilidad al sector privado y mejorar la transparencia del sector público, y valoró que ambas cosas forman parte de los objetivos de gestión que mantiene el presidente de la nación, Javier Milei.

La reestructuración de la ex AFIP

En una extensa entrevista radial, el ministro de desregulación y transformación del Estado, se refirió al proceso de reforma que la gestión Milei está llevando a cabo, y en especial brindó detalles respecto a la disolución de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su reemplazo por la nueva Administración Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Al respecto indicó que «cada gasto que el gobierno hace, es un impuesto que el contribuyente tiene que pagar» y que «toda reducción de gasto es un alivio para el contribuyente». En este sentido señaló que «lo que se anunció ayer en relación a AFIP entra en esa lógica».

[AHORA] "Estamos en un proceso de racionalización del Estado": para Sturzenegger, la "reducción de gastos" por la disolución de la AFIP es un "alivio para los contribuyentes", por ser uno de los organismos que "más gente tiene".



Detalló además que el plan es eliminar al menos un 15% de la planta permanente del organismo recaudador que es «uno de los organismos del Estado que más gente tiene», y estimó que ello equivale a unos 3.000 puestos de trabajo.

Sturzenegger aclaró sin embargo que esta «no es una medida tributaria» sino que se trata de un proceso de eficientización del organismo, y que la «menor evasión» es producto del trabajo diario de los funcionarios, entre los que destacó especialmente a Florencia Misrahi como «una socia muy importante».

Desactivó así la idea de que la reestructuración del organismo recaudador y su transformación en la nueva ARCA, traiga consigo una reducción de la presión impositiva. En efecto, junto al anuncio de disolución de la AFIP, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se elimina las exención de IVA sobre diarios, revistas, publicaciones periódicas, y suscripciones de ediciones periodísticas digitales.