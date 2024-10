Javier Milei cruzó a Cristina Kirchner: «Parece que le cuesta trabajo entender una simple metáfora»

El reciente cruce entre la expresidenta y Javier Milei, suma un nuevo capítulo: el presidente libertario acudió a sus redes sociales para dejarle un extenso mensaje a Cristina Kirchner por su descargo publicado este lunes. «Parece que le cuesta trabajo entender una simple metáfora», arremetió Milei.

«Sra. Cristina Fernández de Kirchner«, comienza el posteo que Javier Milei realizó en su cuenta de la red social X. Luego continuó su mensaje con un chicaneo hacia la expresidenta: «Le pido disculpas qué no le he podido escribir antes pero estaba ocupado resolviendo temas muy importantes para el bienestar de los argentinos de bien».

La publicación refiere a varios temas que Cristina Kirchner tocó en su descargo publicado esta mañana para responderle al presidente por sus dichos sobre la interna del justicialismo durante una entrevista que dio para el canal TN.

«En primer lugar parece que le cuesta más trabajo entender una simple metáfora que mostrar su título de abogada y/o sus casos exitosos que sustentan su inmensa fortuna o entender algo de teoría económica», arremetió.

Y tras esto se refirió a las críticas que Cristina Kirchner lanzó sobre su discurso como mandatario: «Le cuento que gracias a esas idioteces (según Ud.) que repetí durante años, estamos bajando la inflación. De hecho, la mayorista pasó del 54% al 2%, mientras que la minorista lo hizo de 25,5% al 3,5% por lo tanto, parece que lo estamos haciendo mucho mejor que su gobierno, ya que cada vez que Usted estuvo al frente de la administración siempre superó la inflación de su predecesor».

Javier Milei apuntó contra Cristina Kirchner y aseguró el cierre del BCRA

Javier Milei recordó el punto que marcó la exmandataria sobre el BCRA y aseguró su cierre, pero indicó que «antes de cerrarlo, para que no derive en una hiper hay que sanearlo, tal que se recomponga el patrimonio y así poder rescatar los pasivos».

Respecto a las LEFI y las LECAPS, también mencionadas en el descargo de Cristina Krichner, el presidente postuló que es una «deuda que siempre debería haber estado en cabeza del tesoro (ya que Usted financiaba el déficit con emisión y el BCRA colocaba títulos para tratar de mitigar el impacto inflacionario de corto)», y sin dejar de apuntar contra la gestión anterior resaltó: «Ustedes dejaron deuda por SIRAs y Dividendos por USD 60.000 millones y RIN negativas en USD 11.500 millones y una pérdida no reconocida por USD 45.000 millones. Por ende si aún no lo cerramos es porque estamos arreglando este desastre que causó su gestión. Pero no tenga dudas que hoy estamos mucho más cerca de hacerlo de lo que Usted puede entender».

A su vez el mandatario le remarcó «un punto incorrecto» sobre el tema deuda y afirmó que durante estos 10 meses, redujeron la cifra en USD 46.000 millones.

Javier Milei defendió su gestión y cruzó a Cristina Kirchner: «la mejor política es bajar la inflación»

Como último punto de su carta abierta dirigida a la expresidenta, Milei hizo hincapié sobre los sectores vulnerables y expresó que para atender su situación, «la mejor política social es bajar la inflación y crear empleo genuino» e indicó que son cosas en la que su Gobierno «está trabajando».

Para argumentar su punto, agregó: «Si revisa el trabajo reciente de González Rosada de la UTDT, verá que hemos bajado la pobreza del 57% (fruto de sincerar el desastre que Usted dejó) al 49%».

Finalmente y chicaneando a la expresidenta por su descargo realizado también en redes sociales, Javier Milei cerró: «Agradezco sus posteos en dos direcciones: (1) deja en evidencia su ignorancia e impericia para llevar a cabo los destinos de un país, salvo que su objetivo sea destruirlo; y (2) me permite disfrutar el placer de hacer docencia. La espero ansioso con su próxima barbaridad».