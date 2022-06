Cristina Kirchner se cruzó con Luis Naidenoff en el Senado y lo chicaneó en inglés

La sesión de esta tarde en el Senado estuvo caliente desde el inicio a partir del debate que generó la visita del presidente Alberto Fernández a Milagro Sala.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue el cruce entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el legislador radical Luis Naidenoff.

Al abrir el debate, la oposición planteó su disconformidad con el paso del jefe de Estado por Jujuy y Naidenoff fue el más duro.

«Quiero advertir sobre la gravedad de esta visita desde el punto de vista jurídico y político. El artículo 109 de la Constitución Nacional establece que en ningún caso el Presidente puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o reestablecer las fenecidas», argumentó.

«Esta visita, esta idea de arremeter contra la Justicia y la Corte Suprema atenta contra el espíritu de este artículo constitucional«, agregó el senador formoseño.

🟣 #PasóEnElCongreso



1⃣ "Cinco minutos, five, míreme la mano"



La discusión entre Cristina Kirchner y Luis Naidenoff por el tiempo de las mociones de preferencia. pic.twitter.com/pOX7tkXrag — Corta (@somoscorta) June 30, 2022

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio continuó irónicamente: «Total, en la Argentina no hay problemas. Total, el la inflación y el riesgo país están controlados, se puede transitar con tranquilidad porque no falta combustible, está todo ordenadito en la Argentina para que el presidente pueda suspender su agenda y arremeter y apretar a la Justicia. No me sorprende. Desde el minuto uno, desde que asumieron, ante la impotencia de no gobernar, de no hacerse cargo de la realidad, el atajo siempre fue embestir a la Justicia. Así les va».

Además, pidió que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurra al recinto a dar explicaciones por el avión venezolano detenido en Ezeiza.

«No sé si están al tanto de este caso. Vamos a cumplir un mes y no sabemos bien qué ha pasado. En un país que arrastra dos atentados terroristas. Esto es una vergüenza«, dijo con sarcasmo.

Cuando Naidenoff iba por los 4 minutos y 40 segundos, la titular del Senado le recordó que tenía solo 5 minutos en total. «Para preferencia son 5, para preferencia son 5, five (cinco en inglés), míreme la mano, 5″, le dijo Cristina Kirchner.

El radical finalmente habló 7 minutos y afirmó: «Mire, sobra tiempo». «Tan generoso siempre, Naidenoff. Su generosidad me apabulla», ironizó la vicepresidenta.