Cruces y acusaciones de censura a los vecinos en la sesión del Deliberante de Regina

La sesión del Concejo Deliberante de Regina de este martes fue escenario de fuertes cruces entre el bloque oficialista de Compromiso con Regina y los concejales opositores de Nos Une Río Negro, que acusaron al presidente del cuerpo y al bloque oficialista de querer censurar la voz de los vecinos que quieran hablar en las sesiones del Concejo.

El proyecto de resolución para organizar las sesiones del Concejo Deliberante dice en su artículo 3: se «permitirán expresiones del público en forma presencial, las cuales deberán dar aviso con 24 horas de anticipación al inicio de la sesión, indicando temas y sujetas a la aprobación de la presidencia» del cuerpo que preside Garré.

La primera en rechazar la iniciativa fue la concejal Nadia Ilundayn, de Nos Une Río Negro, que directamente pidió que sea eliminado esta parte del artículo «porque no me parece bien que el presidente del Concejo Deliberante le diga a un vecino que es lo que puede o no venir a decir en la sesión».

«Es una falta de respeto decirle a alguien que paga los impuesto qué tiene que decir», remató Ilundayn.

Claudia Maidana, de Compromiso con Regina, fue la encargada de responderle a la edil opositora y dijo que no «interpretaba lo mismo del artículo 3 y creo que es más que necesario». Indicó que es necesaria para el funcionamiento del cuerpo, que siempre le ha dado voz a los vecinos de Regina. Y agregó que la idea es que los vecinos hablen en consonancia con los temas que se están tratando en la sesión correspondiente.

«Eso no significa que se le esté coartando la libertad de expresión a ningún vecino», señaló Maidana.

Medida autoritaria, dijo Nos Une Río Negro

El concejal Gabriel Alvarado, de Nos Une Río Negro, advirtió que su bloque no iba a apoyar la iniciativa porque «claramente está limitando la expresión de los vecinos».

«Me parece una medida autoritaria y como si fuera un patrón de estancia. Claramente el Concejo se manejó así y ahora lo están ratificando a través de una ordenanza», indicó Alvarado.

Maidana volvió a intervenir y reiteró que en el Concejo Deliberante siempre se dejó hablar a los vecinos y que la norma incluso fue morigerada con respecto a lo que decían gestiones anteriores.

«Cuestión de tiempo, de orden y organización», remarcó Maidana

«Tiene que ver con una cuestión de tiempo, de orden y organización», remarcó Maidana.

Esta última postura fue apoyada por los concejales Rodrigo Durán y María Eugenia Paillapi de Cambia Río Negro.

Tras idas y vuelta se generó un fuerte cruce entre Garré y Alvarado por el uso de la palabra, cuando el último le contestó a la concejal Paillapi pese a no estar autorizado para hablar por el presidente del Concejo. «Usted le falta el respeto al resto», le espetó Garré a Alvarado.

El proyecto de resolución finalmente fue votado por ocho votos a favor y dos en contra.