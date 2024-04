«Cuando la gente es poco culta, cuesta explicarlo»: Nadia Márquez se quejó por la protesta de ATE Neuquén

Este jueves, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) realizó una protesta en el centro de Neuquén por los despidos a nivel nacional. El punto de inicio fue el monumento a San Martín y el acto de finalización se realizó a pocos metros de la Iglesia Jesús es Rey. Ante esto, Nadia Márquez, referente de La Libertad Avanza, dijo: «No tiene nada que ver con el reclamo, pero cuando la gente es poco culta, cuesta explicarlo». Fue el pastor de la iglesia, Hugo Márquez, padre de la diputada nacional, quien hizo una presentación ante la Policía y, en respuesta, se colocaron vallas en todo el frente.

«Vení a defender Anses, Vialidad, Enacom, Conicet, Ministerio de Trabajo, Empleo y Desarrollo Social», decía la convocatoria del sindicato estatal, tras los despidos en las dependencias públicas. La marcha inició con tranquilidad y finalizó en cercanías a la iglesia de Hugo Márquez. Ante esto, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Nadia Márquez expresó su opinión y fue tajante ante el accionar del gremio.

«Lo que pasó ayer refleja un poco lo que sucede en la sociedad. Estamos hartos de que los gremialistas se crean dueños de nuestra vida privada, si van nuestros hijos a la escuela o no, si circulamos por las calles o no. Es una muestra de que el sindicalismo neuquino quiere ser totalitarias. Se iban a manifestar en el templo, que no tiene nada que ver con el reclamo, pero cuando la gente es poco culta, cuesta explicarlo. Buscaban destruir la fachada, por eso pedimos la custodia», manifestó Márquez a FM Capital.

Además, la diputada remarcó que era la primera vez que ocurría una situación como esta. Antes de la protesta, Hugo Márquez, integrante de La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), sostuvo en RÍO NEGRO RADIO que habían pasado «informe a la policía de amenazas e instigación de Quintriqueo de orientar la movilización hacia nuestro templo y la policía tomó esa medida (el vallado)».

Por su parte, el referente de ATE dijo: «No era necesaria toda esta actuación que han hecho Márquez y el gobierno de la provincia«, sostuvo y descartó eventuales disturbios, ya que el objetivo es «decirles que más allá de las vallas son los responsables de los despidos de nuestros compañeros«.

Sobre los dichos de Quintriqueo sobre los fondos que habría recibido la alianza cristiana de iglesias evangélicas, Nadia Márquez manifestó «en primer lugar, no se el grado de instrucción que tiene este hombre, y viendo el nivel educativo que hay en Neuquén y en Argentina, veo que le está costando un poquito la lecto compresión. Pero no es problema, es algo que nos pasa como sociedad, me es difícil poder instruirlo en todos los temas».

A esto agregó: «¿Un comedor de un movimiento social puede ayudar al estado en la tarea que tiene que hacer para llegar a las personas que lo necesitan y un comedor de una iglesia no? ¿Estamos ante una discriminación religiosa? Porque hace años hay leyes en contra de la discriminación. Los comedores no reciben dinero, reciben alimentos. Lo que tiene que ver ese señor es que los comedores cumplan con los requisitos».

Quintriqueo acusó a Nadia Márquez de mandar «a auditar los sectores nacionales»

Al anunciarse la medida, Quintriqueo sostuvo la semana pasada que «Nadia Márquez, que es la representante de La LIbertad Avanza, es la principal responsable porque es la que está mandando a auditar los sectores nacionales para que los compañeros sean despedidos. Entonces tenemos que irle a reclamar porque no puede quedar impune, como si nada pasara», señaló.

«Hay que ser respetuoso del credo de cada uno. En ningún momento nadie le planteó cerrar la iglesia», dijo Quintriqueo al referirse a la protesta del jueves.

«Ellos no quieren que visibilicemos quienes son los responsables de la miseria y el hambre que empieza a pasar en el país. Y en Neuquén, tienen nombre y apellido, son los Márquez. El firmó el convenio el ministerio de capital humano para recepción de los fondos y para atender las necesidades», expresó el secretario general de ATE Neuquén.

Durante el cierre del acto, Quintriqueo tuvo palabras directas hacia el referente espiritual de la iglesia. «El pastor sembró el odio, ojalá Dios lo bendiga», expuso.