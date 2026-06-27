Cutral Co actualizó los montos para las contrataciones de obras públicas y será por IPC

En Cutral Co aprobaron actualizar los montos límites para las contrataciones de obras públicas. La idea es mantenerlos actualizados, por un lado, y establecer hasta un 7% de preferencia a favor de los proveedores locales, y comercios cuya principal actividad esté radicada en la ciudad. La modificación del articulado fue aprobada por unanimidad de los nueve concejales y contempla su actualización por IPC, semestralmente.

El proyecto que fue remitido por el intendente Ramón Rioseco estuvo en comisión de Hacienda para su análisis y elaboración del despacho que pasó a la sesión.

La norma aprobada abordó dos cuestiones. Una de ellas es la que reconoce con «una preferencia de hasta un 7 %, a favor de los proveedores», además del 7 % que otorga Provincia para los comercios que tengan domicilio fiscal y la actividad principal radicada en el municipio cutralquense.

La otra cuestión que se cambió fueron los montos límites para los diferentes tipos de procedimientos en las contrataciones públicas. En este caso, se dispuso el mecanismo de actualización y mantener los parámetros que rigen las contrataciones públicas.

Entonces, a partir de esta sanción, la actualización implica los siguientes cambios. Los montos límites para las licitaciones públicas y privadas pasaron de «más de $ 47.664.400 a $200 millones», en ambos casos. Para concurso de precios hasta $ 23.832.200,00 quedó en $60 millones. Y contratación directa hasta $ 16.706.020 pasó a $17 millones. Toda la modificación anterior es sobre el artículo 1° de la norma que estaba vigente.

En cuanto al artículo 2° que establece los montos límites de obras públicas quedó del siguiente modo. Para el caso de licitación o remate público más de $1.620.120.000; la licitación privada hasta $ 1.620.120.000; concurso de precios hasta $ 810.060.000 y compra directa hasta $ 405.030.000. Se mantiene igual a la anterior.

El tercer artículo fija que para alcanzar una mayor «eficiencia futura se aprueba un ajuste semestral de los valores fijados», según el IPC de la provincia e Neuquén. Los importes que resultantes de la aplicación del IPC serán ajustados hacia el valor superior o inferior en el orden de 1 millón de pesos, de acuerdo a la cercanía.

Incentivo a la economía local

En la norma, se indica que en los procedimientos de contratación municipal se otorgará una preferencia de hasta un 7% a favor de los proveedores, más el 7% que otorga provincia, a quienes tengan domicilio fiscal y actividad principal radicada en el municipio cutralquense. Todo lo anterior se aplicará siempre y cuando se cumpla con los requisitos técnicos y administrativos. Aquí se indicó que se hace con el objetivo de «incentivar la economía local, promover la inversión y favorecer la generación de empleo en la localidad».

Entre los fundamentos, todos los ediles que respaldaron de manera unánime esta modificación indicaron que es necesario establecer el monto límite para las contrataciones como también adecuarse a los valores «fijados por la provincia del Neuquén en el mes de noviembre de 2025». Aclararon que existía un desfasaje entre los valores fijados antes de la modificación y los costos reales.

Otra de las razones para el cambio fue que esta variación impacta en el costo de los bienes, servicios y obras contraídas por el Estado. En este sentido, el Ejecutivo aclaró que sin la actualización, se reduce la eficacia de los procedimientos administrativos. En cambio, con los montos modificados se observarán «procedimientos más ágiles y eficientes».