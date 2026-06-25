Desarrollo del GNL: la UTN reafirma la importancia en la generación de conocimiento

El convenio firmado entre Provincia e YPF para el desarrollo y exportación de GNL que obtuvo el aval legislativo cosechó adhesiones de diversos sectores en la comarca petrolera. Desde la facultad Regional del Neuquén de la UTN, radicada en Plaza Huincul se brindó el apoyo institucional a la iniciativa. Manifestaron que el sistema universitario es «fundamental» para consolidar capacidades locales no solo para proveer recursos, sino como «generadora de conocimiento, tecnología y talento especializado».

El posicionamiento de parte de las autoridades de la UTN – FRN- se conoció antes del tratamiento del proyecto en la Legislatura y que resultó aprobado por 27 votos a favor y 8 en contra, entre la noche y maadrugada del jueves.

En un documento que rubricaron el decano Pablo Liscovsky y la secretaria académica, Patricia González, delinearon las razones por las que apoyan la propuesta y que involucrará el gas no convencional de las cinco áreas cercanas a la comarca petrolera. Esto es, Las Tacanas I y II; Meseta Buena Esperanza I y II; y Aguada Villanueva Norte.

Las autoridades sostuvieron que desde el punto de vista institucional, entienden que el desafío «no se limita a la producción de energía». En esa línea, refirieron que la propuesta incluye la preparación de profesionales, técnicos y especialistas capaces de intervenir en sistemas cada vez más complejos.

Enumeraron a la ingeniería, la automatización, la transformación digital, la inteligencia artificial, la instrumentación, el mantenimiento industrial, la gestión de activos, la logística, la seguridad de procesos, el cuidado ambiental y la gestión de proyectos serán «áreas decisivas para acompañar responsablemente esta etapa».

Las autoridades universitarios respaldaron la iniciativa del GNL (foto: archivo)

Un aporte a la formación e investigación

Consideraron el desarrollo del GNL como una oportunidad para «ampliar la investigación aplicada, fortalecer laboratorios, promover prácticas profesionales, impulsar programas de capacitación continua y generar proyectos conjuntos entre la universidad y el sector productivo».

Por eso sostuvieron que la participación del sistema universitario «resulta fundamental para consolidar capacidades locales y contribuir a que la región no sea solamente proveedora de recursos, sino también generadora de conocimiento, tecnología y talento especializado».

Así es que la UTN -FRN acompaña institucionalmente a toda iniciativa que después de las evaluaciones técnicas, ambientales, normativas y de seguridad que correspondan, se promueva el desarrollo responsable del GNL. Por otra parte, que se fortalezca el ecosistema energético de Vaca Muerta y reconozca el valor estratégico de la comarca Plaza Huincul y Cutral Co, en esta nueva etapa.

Finalmente, reafirmaron el compromiso de la casa de altos estudios en la formación de «profesionales de excelencia, la producción de conocimiento aplicado, la vinculación tecnológica y el desarrollo social y productivo de la región». Y con el convencimiento que la articulación entre educación, ciencia, tecnología e industria constituye «un factor esencial para el futuro energético de Neuquén y el país».