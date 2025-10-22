Cutral Co festejó el aniversario con un nutrido desfile y anuncios de obras

Cutral Co festejó un nuevo aniversario de su fundación con un nutrido desfile de las instituciones y organizaciones sociales, deportivas, culturales. El punto de encuentro fue el monolito fundacional, donde el intendente Ramón Rioseco detalló las obras por venir como las ampliaciones para el IFD N° 14 y la EPET N° 1, además de pavimentación de arterias en cuatro barrios. Se esperaba la presencia del gobernador Rolando Figueroa que no concurrió y en su lugar envió a Zulma Reina, a cargo de la Legislatura de Neuquén.

La intersección de la avenida Carlos H. Rodríguez y avenida del Trabajo, frente al monolito fue el punto de encuentro para la ceremonia oficial por los 92 años de la fundación de la ciudad. A diferencia del año pasado, en esta ocasión, el gobernador Rolando Figueroa no viajó y envió en su lugar a Zulma Reina, a cargo de la Legislatura; además de los ministros de Gobierno, Jorge Tobares y de Educación, Soledad Martínez.

En su discurso, el jefe comunal detalló los convenios que se firmarán la semana entrante con el gobernador Figueroa para la construcción de la segunda etapa del Instituto de Formación Docente N° 14, además del espacio para actividad física en la escuela técnica, Epet N° 1.

Rioseco repasó las obras que están en marcha con Provincia y el municipio vecino, Plaza Huincul: la planta de tratamiento de líquidos cloacales que cuenta con un 40 % de avance. «Es una obra muy importante de saneamiento, y muy importante para cuidar medio ambiente», destacó.

Participaron del desfile escuelas deportivas, agrupaciones tradicionalistas, culturales, organizaciones sociales. (Foto Gentileza)

El pedido para ampliar la 30 megavatios la potencia del parque solar

En otro tramo de su discurso, el jefe comunal explicó que hace unos días atrás presentó el pedido ante el Ente Provincial de Energía del Neuquén -EPEN- y ante la Secretaría de Energía para que se pueda llevar a los 30 megavatios de potencia el parque solar que está en marcha desde el año pasado.

«Trabajar para la universidad, para la tecnología y trabajar para la energía limpia es lo que tenemos que hacer para el futuro», y apeló a «seguir trabajando porque esta ciudad todía tiene mucho para crecer».

En cuanto a las obras públicas, describió la pavimentación en las calles que están pendientes. Se espera llegar a cubrir el 100 % del barrio Nehuen Che y en las zonas nueas como Brentana, Progreso, Unión y Pueblo Nuevo, hacia el sur del ejido y donde se disponen los nuevos loteos.

«Son muchas las tareas que tenemos, que estamos realizando, además de hermosear todo el centro, y de cambiar totalmente la luz de la de la ciudad, pasarla a una a un estado más moderno como son las luces Led», subrayó.

Las agrupaciones tradicionalistas también se sumaron al festejo por los 92 años. (Foto: Gentileza)

Luego fue el momento de Zulma Reina, quien dejó el saludo del gobernador Rolando Figueroa. «En lo personal es un placer», dijo al principio de sus palabras y resaltó los hechos que la ligaban a la ciudad, entre ellos el nacimiento de dos de sus hijos.

«Cutral Co nació del petróleo, de aquellas personas que con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, incansable, llegaron aquí a Cutral Co para cumplir sus sueños. Sueños que no fueron fáciles lograrlos porque asumieron muchísimos desafíos que los asumieron con valentía, con resiliencia y poniendo cada día lo mejor de sí», mencionó.

Reina explicó que si bien tenía el detalle que cada área de gobierno le adjuntó para compartir con los habitantes, en el contexto de los comicios que se avecinan el domingo 26, prefirió no abordar ese tema para ser respetuosos.

Una vez que finalizaron los discursos empezó el desfile de todas las entidades participantes.