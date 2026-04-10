Cutral Co tiene aval para vender la energía solar del futuro parque de casi 30 megavatios

El parque solar de Cutral Co es uno de los proyectos que logró concretarse en Neuquén (Municipalidad de Cutral Co)

El municipio de Cutral Co fue autorizado como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) cuando esté en marcha la ampliación del parque solar que se espera con una potencia de los 26,4 megavatios. Se integrará al Sistema Argentino de Interconexión. Hasta ahora tenía la habilitación para e proyecto que está en funcionamiento y que es de 3,1 megavatios de potencia. El permiso ya está en vigencia y fue comunicado en el Boletín Oficial de Nación.

El proyecto denominado parque solar fotovoltaico Cutral Co 2 que tendrá una potencia de 26,4 megavatios de potencia ya contaba con el respaldo de la Secretaría de Energía de Nación. Sin embargo, ahora el municipio también sumó la autorización para que sea reconocido como agente generador del Mercado Eléctrico Mayorista -MEM– para vender lo producido. La publicación figura desde el martes en el Boletín Oficial.

De este modo, queda establecido todo el proceso para que, una vez generada la energía solar, se pueda conectar al sistema argentino de interconexión Sadi, en barras de 132 kilovatios de potencia en la Estación Transformadora Cutral Co que depende del Epen.

En la resolución de la Secretaría de Energía de Nación se deja establecido que debe instruirse a la compañía Cammesa sobre cómo actuar cuando se ocasionen sobrecostos o indisponibilidades, y que le corresponderá afrontar al municipio cutralquense.

Finalmente, quedaron así notificados de esta autorización el municipio cutralquense; Cammesa; el Epen y el ENRE.

En los considerandos de la resolución, se indicó que Cammesa informó que la comuna cumplió con los requisitos exigidos para el parque solar fotovoltaico Cutral Co 2, y la normativa vigente sobre la documentación societaria y comercial.

El parque de 3,1 megavatios que está en marcha

El actual parque solar que está situado al norte de la Ruta 22, a la altura del kilómetro 1.333 tiene una capacidad de 3,1 megavatios de potencia. La construcción de este parque fue financiada con fondos propios de la administración municipal de Cutral Co.

A fines de noviembre de 2024, la empresa Pampa Energía firmó un convenio con el municipio por lo producido y entró en vigencia en febrero de 2025 por el lapso de 60 meses. Las arcas municipales tiene una percepción de la venta de esa energía producida.

Para la ampliación del parque el gobierno provincial ya dio el visto bueno y se construirá en el mismo predio que el existente.