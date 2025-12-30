Cutral Co: Un instituto terciario ya cuenta con el 30 % de la obra de ampliación construido

La segunda etapa de construcción del Instituto de Formación Docente N° 14 permitirá que, una vez concluida, las siete carreras terciarias que se dictan podrán concentrarse en un único edificio propio. El presupuesto fijado de la obra es de $ 1.298.338.897, con un plazo de ejecución en 240 días corridos. Se acordó que el financiamiento sea de Provincia y el municipio cutralquense es el encargado de administrar la obra que ya tiene un 30 % de avance.

El edificio del IFD N° 14 Aníbal Ponce comenzó a hacer uso de las instalaciones propias desde 2023, después de 34 años de funcionar en instituciones escolares compartidas. Sin embargo, la segunda etapa quedó pendiente y obligó a mantener algunos de los profesorados en otro lugar: el CPEM N° 51. Se optó por este espacio teniendo en cuenta que ambos se encuentran en el mismo sector de la ciudad: el barrio Pueblo Nuevo de Cutral Co.

Cuando en este 2025 se empezó con el dictado del profesorado de Filosofía, se dispusieron aulas tráiler para contener al estudiantado. En total, son siete las carreras que se dictan en el IFD N° 14 que habilitan a sus egresados a desempeñarse como docentes en enseñanza media.

Después que el gobierno provincial confirmó la realización de la segunda etapa del edificio y se dispuso que el municipio cutralquense la llevara adelante como obra delegada, se dio comienzo a la construcción.

La segunda etapa permitirá tener mayor capacidad para albergar a todo el alumnado. (Foto: gentileza)

En la actualidad, la empresa EME Servicios, a cargo de la ejecución tiene un 30 % de avance en los trabajos que se realizan en el sector sur y el oeste del actual predio, situado en Gregorio Álvarez y JJ Valle. Se levantan las cuatro aulas adicionales, un aula magna, sanitarios destinados tanto a estudiantes como para docentes. El nuevo espacio tendrá también una oficina técnica y áreas administrativas.

En total, serán 650 metros cuadrados. La comuna, a través de la Jefatura de Gabinete y Gobierno, es la encargada de la inspección de los trabajos y la certificación de las obras. El presupuesto se fijó en $ 1.298.338.897 y desde que se empezaron los trabajos -hace cincuenta días atrás- hasta ahora se contabiliza ese avance.

La remodelación del edificio actual

Una vez que se firmó el acuerdo para la continuidad de la segunda etapa también se incluyó una serie de modificaciones para el actual edificio que permitirá sumar mejoras a lo ya construido. En este sentido, se informó que se hizo el cierre inferior del alero en el lateral del frente y la colocación de parasoles en el ala de aulas orientadas al norte -sobre la calle Gregorio Álvarez.

Otra de las mejoras fue el retiro de la vereda de acceso y su readecuación. Por otra parte, se reubicará una abertura en la preceptoría para ampliarla; se colocarán puertas en los sanitarios de estudiantes y se reteriran las persianas existentes en la secretaría y se colocarán ventanas del tipo guillotina.

Las autoridades municipales son optimistas en que pueda concluirse esta ampliación antes del plazo previsto -que fue fijado en junio- si se mantiene el actual ritmo de obra.

Esta segunda etapa que segurán la forma de L estarán ubicadas frente a las actuales instalaciones y orientadas hacia el sudoeste del lote. Una vez terminada, habrá un patio interno central que se convertirá en el eje articulador, según se proyectó. Se busca que este espacio común facilite las actividades institucionales.

La segunda etapa del IFD N° 14 está en marcha. (Foto: Gentileza)

Los siete profesorados

Al cierre del actual ciclo lectivo, desde el equipo de conducción del IFD N° 14 se celebró la puesta en marcha de la obra como un logro porque para el año 2026, tanto estudiantes como docentes y el personal podrán «ejercer su derecho a estudiar y a enseñar en el edificio nuevo y la ampliación».

Agradecieron tanto a las autoridades provinciales como municipales por responder a la «demanda actual y también histórica de muchas generaciones de estudiantes y profesores, que lucharon por el edificio propio». Consideraron que la ejecución de la obra es un «reconocimiento a esa lucha colectiva».

En este instituto terciario que depende del Ministerio de Educación de Neuquén se puede estudiar las carreras de: Lengua y Literatura; Matemática; Geografía; Química; Física; Biología; y Filosofía.