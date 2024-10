Daniela Rucci defendió el proyecto para que diputados trabajen virtual en Neuquén: «No es un capricho»

La diputada del Movimiento Popular Neuquino, Daniela Rucci, habló este jueves sobre el proyecto de resolución que presento en la Legislatura para habilitar la participación virtual en las comisiones que funcionan de martes a jueves. Si bien el argumento de la iniciativa fue evitar «desplazamientos innecesarios» a Neuquén capital, tras la polémica que se generó esta semana ahora la legisladora planteó que sería para casos «excepcionales».

En diálogo con FM Capital, explicó que el proyecto es para complementar el régimen de presentismo que se aprobó este año para los diputados y que «busca que la participación sea no solo presencial, sino efectiva».

«Muchos diputados, no solo quienes vivimos en el interior sino quienes viajan a hacer comisiones de servicio, hoy no están habilitados para hacerlo de manera virtual lo que centraliza el trabajo en la Legislatura», planteó Rucci. «Nos parecía importante garantizar el federalismo del que tanto hemos hablado», fundamentó.

El texto que ingresó Rucci con las firmas de otros seis integrantes de su bloque más Carina Riccomini de Juntos y César Gass de la UCR propuso en su artículo 2° que los legisladores tengan «libertad de opción» y puedan participar de las reuniones de las comisiones permanentes de la Legislatura «bajo la modalidad que estimen conveniente».

«El funcionamiento híbrido de las comisiones permanentes permite a los diputados del interior participar activamente en la vida legislativa sin verse obligados a trasladarse semanalmente a la capital», fue uno de los fundamentos.

Tras la polémica que se desató esta semana, y que llegó a oídos del gobierno provincial donde no cayó bien la propuesta, Rucci dijo hoy que está pensado para «casos excepcionales y de fuerza mayor». «Desde lo personal, represento al distrito y a la ciudad de Rincón de los Sauces y, como es de público conocimiento, en muchas épocas del año, debido a las tormentas, se hace imposible pasar el arroyo Carranza, de la misma manera con nieve, hielo, o lo mismo pasa con quienes viajan desde la cordillera», justificó.

Cabe aclarar que Neuquén es un distrito único y los diputados se eligen en representación de todo el pueblo de la provincia y no de las ciudades de las que provienen, pues no existe la elección por región o departamento como sí ocurre en Río Negro, por ejemplo.

Daniela Rucci: «No es el espíritu trabajar menos»

Rucci insistió con que la herramienta ayudaría a los legisladores que no se encuentren en el edificio de la Legislatura por estar en otro lugar «que no necesariamente es la casa, que es donde menos deberíamos estar los dirigentes». «En ningún momento tuvo el espíritu de trabajar menos o trabajar desde la casa, sino por el contrario modernizar o aportar una herramienta más», aseguró.

El proyecto pasó a la comisión de Derechos Humanos, Peticiones y Reglamentos que funciona los jueves y aún no se sabe si será incluida en el próximo orden del día.

La diputada aclaró que «si esto complicara, que no es lo que conversamos con los diputados puertas adentro, lo discutiremos en comisión y no tendremos problema con que, si el proyecto no camina, que se archive». «No es un capricho ni mucho menos. No soy una persona que me caracterice por no trabajar», afirmó.