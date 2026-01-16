Designaron a un nuevo jefe de Vialidad Nacional en Río Negro: es de Roca y asume el lunes

Vialidad Nacional (VN) designó a un nuevo jefe del distrito Río Negro. Se trata del abogado y contador roquense Héctor Nisim Tasat.



En una resolución a la que accedió Diario RÍO NEGRO y que tiene fecha de ayer, el titular del organismo nacional, Jorge Campoy nombró a Tasat a cargo del Distrito 20 de Vialidad Nacional.



La designación de Tasat, de 36 años, llegó tras varios meses de acefalía en conducción de la delegación Río Negro.



El cargo había quedado vacante tras la renuncia de Enzo Fullone a fines de agosto del año pasado para dedicarse a la campaña política por La Libertad Avanza, que finalmente lo llevó a entrar al Senado, tras el rechazo del pliego de Lorena Villaverde.



Ahora otro hombre de Roca ocupará el puesto, también con clara influencia de Fullone en la designación como sucedió semanas atrás con cinco jefes de delegaciones de PAMI en Río Negro.



La asunción del nuevo titular de VN para Río Negro se producirá el próximo lunes.

Durante la semana en curso Tasat mantuvo reuniones con el Administrador General del organismo y personal de 20° Distrito Río Negro



Tasat es abogado y contador, y cursó ambas carreras en la Universidad Argentina de la Empresa de Buenos Aires.



Según su currículum, tiene “experiencia en gestión administrativa, análisis financiero, control, planificación y asesoramiento legal, tanto en el ámbito privado como en estructuras complejas de toma de decisión”.



Ha desarrollado trabajos de auditoría en el sector minero y también en empresas del rubro inmobiliario.

Según supo este medio, estaba viviendo entre Buenos Aires y Roca, pero ahora residirá en forma permanente en la ciudad rionegrina.



El año pasado, el Gobierno nacional avanzó con la disolución de VN, pero la medida fue frenada en parte por la justicia y rechazada por en la Cámara de Diputados. Mientras se define la la reestructuración, desde el Gobierno nacional se dispuso que las delegaciones provinciales siguieran trabajando sin modificaciones hasta nuevo aviso.

El complejo escenario de Vialidad Nacional en Río Negro



Tasat llega al cargo de VN en un momento complejo, ya que son reiterados los reclamos por el estado de las Rutas nacionales 22 y 151. En el caso de esta última, el gobierno provincial, liderado por Alberto Weretilneck, acompañado por cinco intendentes y cámaras empresarias, logró el año pasado un fallo de la justicia federal que instó a VN a presentar un informe técnico y realizar trabajos que hagan más segura la traza nacional.



Los municipios del corredor, desde Cipolletti a Catriel, han realizado constantes reclamos por el estado de la vía nacional.



En el caso de la Ruta 22, restan importantes trabajos para terminar la ampliación de la vía, que sólo tiene doble carril en ambas manos entre Chichinales y Cervantes, y un tramo entre Allen y Fernández Oro. El resto de los sectores que fueron adjudicados a distintas empresas para realizar las obras de ensanchamiento, tienen contratos abiertos que se deben cerrar para reiniciar las obras o avanzar en los modelos de concesión que quiere concretar el gobierno nacional.



las rutas 22 y 151 integran el grupo de corredores que se encuentran bajo análisis dentro de un esquema de concesión vial con cobro de peaje.



Según explicaron, se trata de una planificación que no apunta al corto plazo. Las definiciones se proyectan hacia un horizonte de mediano plazo, con un escenario posible a partir de 2027.



Por último la Ruta Nacional 23, cuya pavimentación se extendió por décadas, tiene solo un sector sin asfaltar de pocos kilómetros que espera desde hace tres años los fondos para poder concretar la tan ansiada unión entre el mar y la cordillera a través de esta vía totalmente asfaltada.