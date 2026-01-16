Un sector del PJ de Neuquén adelantó que llevará una lista en las internas de marzo

La posibilidad de una lista de unidad en el Partido Justicialista de Neuquén se ve cada vez más lejos. El dirigente César Godoy dejó en claro que, el sector que representa, irá con una lista para competir en la interna convocada para el próximo 15 de marzo. En este escenario, el referente del gremio de la construcción, subrayó que es necesario un PJ «abierto, plural, movilizado y con conducción legítima».

En un comunicado que se difundió este viernes y que lleva la firma de César Godoy, en su carácter de militante del PJ neuquino, quedó expresada la convocatoria para que afiliados y afiliadas se movilicen a elegir a sus representantes el próximo 15 de marzo.

Los comicios internos tienen un cronograma que en los próximos días empieza a correr. En esa instancia, Godoy adelantó en una entrevista radial que participará con una lista, por lo que el 5 de febrero hará reserva de color y número.

«El contexto nacional y provincial exige un peronismo fuerte, unido, con identidad, con militancia activa y con la mística que históricamente lo convirtió en la principal herramienta de transformación social de nuestro pueblo», enfatizó en el comunicado que dio a conocer.

«Ciclo agotado», dijo Godoy

Godoy subrayó que durante más de dos décadas «los mismos nombres condujeron el partido y ocuparon los cargos de representación. Ese ciclo está agotado». Manifestó que no pueden continuar los acuerdos de cúpula y atribuyó a esa metodología al partido de sus bases.

«Es tiempo de oxigenar el partido y devolverle el protagonismo a quienes sostienen el peronismo en cada barrio, en cada unidad básica, en cada lucha cotidiana», reza el comunicado. Por esta razón, pidió que todos los afiliados participen de la elección interna para fortalecer el partido que «se construye con la voluntad de su militancia, no con acuerdos cerrados entre pocos».

Pidió recuperar «un Partido Justicialista abierto, plural, movilizado y con conducción legítima» y manifestó la necesidad de que el partido se levante con «todos adentro y sin exclusiones».

Godoy explicó que quienes lo respaldan y acompañan son un sector de la militancia que tal vez no es conocido. En cuanto a su relación con la presidenta del PJ, María Elena Paladino, apuntó que mantienen diálogo y reconoció que la unidad básica de Cutral Co -de donde es oriunda y además concejala- es «la única que está abierta». Concluyó que también tiene coincidencias con los sectores gremiales, como el sindicato petrolero.

Cronograma electoral

El cronograma electoral partidario del justicialismo neuquino, que se aprobó el año pasado, fijaba como plazo para la presentación de fichas de afiliación el 19 de diciembre 2025.

El próximo 20 de este mes, el padrón definitivo será provisto por la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Neuquén. Para el 5 de febrero vencerá la solicitud de número de lista y nombre; el 23 se presentarán candidaturas y avales. El 26 de febrero se oficializarán las listas.

Ya en marzo, el 2 será el turno de presentación de modelos de boletas; el 3 de marzo se oficializarán boletas; el 6 de marzo se entregarán boletas, designación de mesas y establecimientos de votación. El día de los comicios será el 15 de marzo y el 19 se hará el escrutinio definitivo.