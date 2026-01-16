Reforma laboral: el Gobierno reunió a su mesa política y define cómo sumar votos

Con la reforma laboral como eje, el Gobierno reunió a su mesa política en Casa Rosada y definió la estrategia para sumar votos en el Senado y Diputados. Participaron funcionarios del círculo más cercano de Javier Milei, con diferencias internas sobre el rol de las provincias y el impacto fiscal.

La mesa política de Milei se reunió con la reforma laboral como prioridad

El encuentro se extendió por algo más de dos horas y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su despacho de la planta baja de la Casa de Gobierno. Según informó Infobae, la reunión tuvo como eje la «modernización» laboral y las negociaciones necesarias para garantizar los votos en el Congreso.

Participaron el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y los secretarios Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. La presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los datos salientes.

Caputo asistió durante la primera parte del encuentro y centró sus intervenciones en el impacto económico del proyecto. La reforma laboral incluye cambios que afectan la recaudación tributaria, en especial por la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, un punto que genera tensión con los gobernadores por la coparticipación.

El oficialismo busca acelerar acuerdos en el Senado y Diputados para avanzar con la «modernización» laboral.

Desde las provincias ya transmitieron al Gobierno que podrían acompañar la iniciativa con condiciones. Gobernadores plantearon que el Estado Nacional cubra en 2026 la merma de recursos coparticipables, como compensación por el ajuste fiscal. En la mesa política no hubo una postura unificada frente a ese reclamo.

Tensiones con las provincias y debate interno por la coparticipación

Un integrante del Gobierno señaló a Infobae que la reunión fue “muy amena”, aunque reconoció diferencias sobre cómo avanzar en las negociaciones. Algunos funcionarios consideran que hay margen para conceder, mientras otros promueven una posición más dura frente a los mandatarios provinciales.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, le planteó a Santilli que la Nación asuma por un año la pérdida de recursos. Desde el oficialismo respondieron que el impacto fiscal se compensará con crecimiento económico. “Lo que ellos pierden por recaudación, lo van a terminar ganando por generación de empleo y crecimiento económico”, sostuvo una fuente del Gobierno.

Santilli reforzó esa idea en una conferencia de prensa. “Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”, afirmó el ministro.

La reforma laboral es presentada por el Gobierno como una respuesta a la informalidad. Datos oficiales indican que el empleo no registrado alcanzó el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, con mayor impacto entre jóvenes de hasta 29 años, donde casi seis de cada diez trabajan sin registro.