Viento y calor en Las Grutas: a qué hora llegan las ráfagas más fuertes este fin de semana

Este viernes 16 de enero, Las Grutas experimenta condiciones veraniegas intensas. Sin embargo, para quienes disfrutan de la playa, el factor determinante no será el sol, sino el viento, que se mantendrá persistente durante gran parte del fin de semana.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región transita una etapa de variabilidad que requerirá especial atención en los paradores y la zona de la orilla.

Viernes y sábado: los peores horarios para el viento

El calor será el gran protagonista de hoy con una máxima de 33°C, pero el ambiente se volverá incómodo hacia el cierre de la jornada.

Viernes 16: las ráfagas más intensas, que oscilarán entre los 51 y 59 km/h , se esperan durante la tarde y la noche .

las ráfagas más intensas, que oscilarán entre los , se esperan durante la . Sábado 17: el viento no dará tregua y mantendrá la misma intensidad (hasta 59 km/h). Los momentos más críticos para la zona de playa serán la mañana y la noche, por lo que se recomienda extremar precauciones con las sombrillas y objetos livianos.

Hacia el domingo 18 de enero, el panorama cambiará notablemente. Aunque el cielo estará ligeramente nublado, se espera un marcado descenso térmico.

La máxima será de apenas 22°C, ofreciendo un ambiente mucho más fresco en comparación con el inicio del fin de semana.

Si bien la velocidad constante se mantendrá, no se prevén ráfagas de gran magnitud. Esto permitirá disfrutar del aire libre con mayor tranquilidad, aunque con una temperatura más templada en el Golfo San Matías.