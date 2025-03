Darío Martínez llamó «desubicado» a Rolando Figueroa por usar un acto para criticar al kirchnerismo

Darío Martínez y Darío Peralta, diputados de UP. Foto: Cecilia Maletti

El diputado de Unión por la Patria, Darío Martínez, calificó de «insólito» que el gobernador Rolando Figueroa usara un acto público para criticar al kirchnerismo, en referencia a lo que ocurrió el martes en la inauguración del SAF del barrio Confluencia. «Mirá de lo que se ocupa, con todos los problemas que hay para resolver», criticó el legislador en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Escuchá a Darío Martínez, diputado de Unión por la Patria, por RÍO NEGRO RADIO:

Martínez dijo que habían ido al acto por invitación de la presidenta de la comisión vecinal y reconoció que la obra del gimnasio que financió el municipio «es una gran transformación y muy positivo».

Figueroa utilizó el discurso para felicitar al intendente Mariano Gaido y enumerar obras que está realizando el gobierno provincial, pero también dedicó un pasaje a criticar a los diputados del peronismo, sin nombrarlos. «Por eso, todos esos que pierden tiempo ladrándole a la luna, no vaya a ser cosa que terminen perdiendo las dos bancas en el Senado porque los neuquinos elegimos otra cosa», afirmó.

Martínez mostró su desconcierto frente a los dichos del mandatario. «En vez de ver cómo resolver los problemas, hablarle a dos diputados del peronismo y decir que se van a perder o no las bancas…», cuestionó.

Dijo que «las bancas no son del peronismo, las bancas son de la gente, la gente vota, el pueblo neuquino elige y tiene dos senadores, en este caso que los que los defienden, y tienen otra senadora de Comunidad que le vota todo a Milei», dijo para distinguir a Silvia Sapag y Oscar Parrilli de Lucila Crexell.

El diputado kirchnerista aseguró que, cuando escuchó al gobernador le dijo a su par de bancada, Darío Peralta, aludiendo a la película «Esperando la carroza»: «Ahí lo tenés al pel….». «Ahí lo tenés. Mirá de lo que se ocupa. Siendo un gobernador con todos los problemas que tenemos para resolver», planteó.

Rolando Figueroa «no es confiable»

Para Darío Martínez, el gobernador Rolando Figueroa «no es confiable» porque ganó la elección en 2023 «diciendo al electorado que era otra cosa que no es el MPN y hoy nos gobierna de vuelta el MPN».

También cuestionó la frase que dijo ayer el mandatario, que no tenía nada para reclamarle al gobierno de Javier Milei porque no lo había votado. «Lo de la obra pública es increíble. Hay contratos del gobierno nacional firmados con la provincia y no le hemos hecho ni un reclamo administrativo y mucho menos uno judicial», manifestó el legislador.

Martínez agregó que le pidió una audiencia para que lo reciba en Casa de Gobierno y que no le contestó. Muy desubicado hacerlo en un acto de 800 personas», señaló.