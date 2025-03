Rolando Figueroa apuntó al PJ: «No vaya a ser cosa que terminen perdiendo las dos bancas en el Senado»

El gobernador Rolando Figueroa acompañó este martes al intendente Mariano Gaido en la inauguración de la Sala de Actividad Física (SAF) del barrio Confluencia y defendió la gestión de obras en la provincia, al tiempo que criticó al peronismo de Neuquén por vender «humo». Desde el PJ salieron rápidamente a contestar.

El SAF es de 1.500 metros cuadrados cubiertos y se podrá usar para practicar básquet y vóley. Además, tiene vestuarios, oficinas administrativas, calefacción y tribunas.

«Acá había un asentamiento de 80 familias cuando llegamos a la gestión, lo regularizamos y se ordenó. Primero se inauguró una cancha de fútbol y ahora este espacio deportivo para que todos ustedes puedan usarlo y disfrutarlo», dijo Gaido.

Por su parte, Figueroa hizo una revalorización de la obra pública para diferenciarse de la decisión de Javier Milei y planteó la necesidad de trabajar en conjunto para superar la falta de apoyo del gobierno nacional.

«Yo no lo acompañé al presidente, no tengo nada para reclamarle pero tampoco podemos quedarnos en el llanto», afirmó el gobernador.

Renovó críticas a la oposición por vender «humo» y anunció: «Además de inaugurar este gimnasio, hoy publicamos la licitación para la obra de un gimnasio en Andacollo y vamos a hacer otro en Huinganco, otro en Guañacos y otro en Las Coloradas».

Figueroa: «Terminan perdiendo apoyo popular»

«Por eso, todos esos que pierden tiempo ladrándole a la luna, no vaya a ser cosa que terminen perdiendo las dos bancas en el Senado porque los neuquinos elegimos otra cosa», sugirió.

«Y ahí nos vamos a dar cuenta de que los que le ladran a la luna terminan perdiendo el apoyo popular porque no se llega a nada. Hay que ponerse de acuerdo con otros gobernantes para sacar Neuquén adelante, por eso te felicito Mariano. No pierdas un segundo en entretenerte en otra cosa que no sea gobernar y llevarle obras a la ciudad», elogió al intendente.

El peronismo renovará en las elecciones de este 2025 sus dos bancas de diputados (las ocupan la ahora rolista Tanya Bertoldi y Pablo Todero) y dos de senadores (las de Oscar Parrilli y Silvia Sapag). Figueroa está determinado a polarizar las legislativas con La Libertad Avanza y dejar a Unión por la Patria en tercer lugar, con la posibilidad de quedarse sin representación.

La respuesta de Darío Martínez: «Relaciones carnales»

La respuesta frente a los dichos de Rolando Figueroa no tardó en llegar. Fue el diputado provincial y presidente del PJ de Neuquén, Darío Martínez, quien recogió el guante y contestó al gobernador a través de sus redes sociales. El legislador justamente participó del acto junto a su par de bloque, Darío Peralta.

«¡Ay Rolo! El abandono de la obra pública que hizo Milei es respaldado por vos, que no dudás en darle todo el apoyo en el Congreso, aunque no te lo pida», planteó y criticó que «en lugar de hacer más escuelas, hospitales, obras de agua y cloacas, rutas, viviendas, y las redes eléctricas y de gas que le faltan a los neuquinos, preferís guardar 500 millones de dólares en el banco».

«No le ladramos a la Luna. Te ladramos a vos y a Milei, y a sus relaciones carnales», criticó el legislador.