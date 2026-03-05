¿De qué se trata la nueva cumbre impulsada por Donald Trump a la que asistirá Javier Milei?

Javier Milei participará de la Cumbre Escudo de las Américas, organizada por Donald Trump en Miami. Foto: archivo.

El presidente Javier Milei participará este sábado de la Cumbre Escudo de las Américas, un encuentro de seguridad regional impulsado por Donald Trump que se realizará en la ciudad de Doral, Miami. El foro reunirá a mandatarios latinoamericanos con una agenda centrada en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal.

La Agencia Noticias Argentinas informó que el encuentro se realizará en un hotel propiedad de Trump y que el evento se creó como una alternativa a las Cumbres de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La cumbre de seguridad impulsada por Trump que busca alinear gobiernos en América Latina

El objetivo central del encuentro es promover la “libertad, la seguridad y la prosperidad» en el continente, indicaron. Entre los ejes de debate figuran la “lucha contra bandas narco y cárteles narcoterroristas; estrategias para contrarrestar la migración ilegal y masiva”.

También se abordará la cooperación multilateral para “enfrentar la influencia de Irán y sus socios en el continente, como Cuba y Nicaragua”.

El encuentro reunirá a presidentes de América Latina con una agenda centrada en seguridad regional y narcotráfico.

En paralelo, Milei mantendrá reuniones con otros mandatarios para avanzar en alianzas estratégicas e inversiones. Luego continuará su agenda en Nueva York, donde encabezará el evento Argentina Week entre el 9 y el 12 de marzo para promover inversiones en energía, minería y tecnología.

Hasta el momento, los participantes confirmados son: Nayib Bukele (El Salvador); Daniel Noboa (Ecuador); Santiago Peña (Paraguay); Rodrigo Chaves (Costa Rica); José Raúl Mulino (Panamá); Xiomara Castro (Honduras); Luis Abinader (República Dominicana); José Antonio Kast (Chile) y otros representantes de Bolivia y Trinidad y Tobago.