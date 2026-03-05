La estrategia del gobierno de Javier Milei para cubrir más de 300 vacantes claves en la Justicia

El flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, inauguró formalmente su gestión con un objetivo claro y urgente dictado por la cúpula del Poder Ejecutivo. Tras su designación por decreto presidencial, la mesa chica de Javier Milei le encomendó la tarea de acelerar los procesos políticos y administrativos para llenar las más de 300 vacantes que hoy paralizan gran parte del funcionamiento del Poder Judicial.

La magnitud del desafío institucional es enorme, ya que actualmente la vacancia alcanza al 40% en los juzgados y trepa al 47% en las fiscalías, con 174 cargos sin titular sobre un total de 367.

Según reveló Infobae, el Consejo de la Magistratura ya le envió a la Casa Rosada más de 200 ternas diferentes para su evaluación, un extenso listado que Mahiques deberá estudiar en profundidad para comenzar a seleccionar y elevar a sus candidatos hacia el Senado.

Para destrabar esta parálisis, el Gobierno diseñó una estrategia de aproximación escalonada. Las fuentes consultadas por el citado medio explicaron que la prioridad de Mahiques será comenzar por los nombramientos más fáciles de acordar, como son los fueros de familia, civil, comercial y de la seguridad social.

En cambio, aquellos juzgados que requieren una negociación más sofisticada -como los que tienen competencia electoral- se dejarán para los próximos meses para utilizarlos como una eventual prenda de cambio en las tratativas legislativas con los gobernadores provinciales.

El foco en Comodoro Py y la batalla de los votos en el Senado

Dentro de este complejo ajedrez judicial, la administración libertaria tiene un especial interés en cuatro casilleros clave que todavía se dirimen en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de los codiciados juzgados 6, 9, 11 y 12 de Comodoro Py, que hoy en día son subrogados por los magistrados Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Julián Ercolini y Ariel Lijo. El impulso político necesario para movilizar estas candidaturas estratégicas estará a cargo del nuevo secretario de Justicia, Santiago Viola.

En cuanto a la batalla legislativa, el propio presidente confirmó que en las próximas semanas dará luz verde para enviar al Congreso únicamente aquellos cargos que requieren mayoría simple para ser aprobados, como los jueces federales y fiscales generales, evitando así el enorme desgaste de negociar nombramientos para la Corte Suprema o la Procuración General que exigen mayorías calificadas.

Para el oficialismo, la prioridad es dominar las instancias previas al máximo tribunal, ya que son los lugares que realmente deciden si una persona va presa o no.

En el Senado, La Libertad Avanza cuenta ahora con 21 miembros, tras la reciente incorporación de Luis Juez a su bloque, y deberá tejer alianzas para conseguir las 16 bancas restantes que le garanticen la aprobación de los pliegos.

Para controlar de cerca estos movimientos, el oficialismo centrará su atención en la estratégica comisión de Acuerdos, un espacio presidido por el riojano Juan Carlos Pagotto donde el Gobierno decidió ubicar a sus principales espadas políticas, como Patricia Bullrich, Agustín Coto y Nadia Márquez.